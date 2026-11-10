Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Başkan Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı düzenlenen törende yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Anı Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



"Aziz Atatürk, ebedi âleme irtihalinizin 88. sene-i devriyesinde, zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık nişaneleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.

Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.

Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."