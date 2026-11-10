Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde net mesaj: İç cephemizi tahkim ediyoruz
Başkan Erdoğan, Atatürk’ü anma töreninde yaptığı konuşmada Milli Mücadele’nin tarihimizdeki önemine dikkat çekti. Milli iradenin önündeki engellerin kaldırıldığını belirten Erdoğan, “İstikbalimizi inşa ediyoruz” dedi. Erdoğan terör meselesinin çözümünde önemli mesafe alındığını belirterek, “İç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Erdoğan, sivil anayasa hedefini de yineledi.
Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Aziz milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun değerli mensupları, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmetle yâd ediyoruz.
Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.
Vatan şairimiz Namık Kemal'in şu mısraları, mesele istiklal ve istikbalimiz olduğunda millet olarak şehadete nasıl susadığımızın veciz bir ifadesidir:
"Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda, Can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda, Her kûşede bir şîr yatar toprağımızda, Kavgada şehadetle bütün kâm alırız biz."
Evet, bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im cümlesinin ruhlarını şad, mekânlarını cennet, bizleri de şühedaya inşallah layık eylesin diyorum.
Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl Cumhuriyet'le taçlandırdığını bir kez daha hatırladık.
Şurası muhakkak ki Cumhuriyet'i korumak, onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar tarihi bugüne taşır, kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık.
"ATATÜRK BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİ ATEŞLEDİ"
Millî Mücadele dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Atatürk bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.
Türkçemizi, tarihimizi ve medeniyetimizi özveriyle temsil eden tüm kurum mensuplarına gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Atatürk bağımsızlık meşalesini ateşledi. Kurtuluşa giden yol, esareti reddeden bağımsızlık ruhuyla açılmıştır. Amasya'da gür sesle beyan edilen millî irade, Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu sathına yayılmıştır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazılmıştır. Zaferle neticelenen Millî Mücadele'nin ardından 29 Ekim'de kurulan Cumhuriyet ile devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir.
Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Cumhur ile Cumhuriyet'in arasını açtılar. Vesayete son verdik. Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıktık. Atatürk'ün mirasını eğip bükenler millete kötülük yaptı.
"İÇ CEPHEMİZİ DAHA DA TAHKİM EDİYORUZ"
Her alanda büyük bir atılım seferberliği içerisindeyiz. Terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafeler aldık. Etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz. İç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz.
Sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerden birini yapmak istiyoruz. Devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin bizlere mirası olan bu ülkeyi yeni zaferlerle, yeni başarılarla çok daha güçlü bir hâle getirene kadar durmayacak, duraksamayacağız.