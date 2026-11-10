Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde net mesaj: İç cephemizi tahkim ediyoruz

Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun değerli mensupları, sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü rahmetle yâd ediyoruz.

Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

Vatan şairimiz Namık Kemal'in şu mısraları, mesele istiklal ve istikbalimiz olduğunda millet olarak şehadete nasıl susadığımızın veciz bir ifadesidir:

"Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda, Can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda, Her kûşede bir şîr yatar toprağımızda, Kavgada şehadetle bütün kâm alırız biz."

Evet, bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im cümlesinin ruhlarını şad, mekânlarını cennet, bizleri de şühedaya inşallah layık eylesin diyorum.

Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl Cumhuriyet'le taçlandırdığını bir kez daha hatırladık.

Şurası muhakkak ki Cumhuriyet'i korumak, onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar tarihi bugüne taşır, kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık.