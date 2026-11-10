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Siirt'te araç tabanındaki zuladan 46 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siirt'te araç tabanındaki zuladan 46 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın tabanına gizlenmiş 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin tabanına gizlenmiş 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, aracın taban kısmında gizli bir bölme tespit etti.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

ARAÇ TABANINDAKİ GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Hassas ve titiz çalışmalar sonucunda gizli bölmeye zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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