Siirt'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilin tabanına gizlenmiş 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, aracın taban kısmında gizli bir bölme tespit etti.