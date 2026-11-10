Yeşil dönüşümün artık yalnızca çevre ve iklim politikalarını değil, sanayi, ticaret, yatırım ve rekabetçilik politikalarını da belirleyen temel unsurlardan biri haline geldiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yeşil dönüşüm çalışmalarını hızlandırdığı ifade edilen genelgede; karbon fiyatlandırması, döngüsel ekonomi, yeşil teknolojiler ve sanayinin karbonsuzlaştırılması alanlarında yeni politikaların geliştirildiği ve mevzuat düzenlemelerinin yürürlüğe konulduğu kaydedildi.

Genelgede, iklim değişikliği, sanayileşme, nüfus artışı ve savaşlar gibi küresel gelişmelerin doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Kaynakların etkili ve verimli biçimde yeniden kullanılabilmesi için küresel işbirliklerinin önem kazandığı belirtildi.

Türkiye ekonomisinin yeşil tedarik zincirlerine entegrasyonunu güçlendirmek ve Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği kapsamındaki ekonomik bütünleşme sürecini ileriye taşımak amacıyla hazırlanan plan, yeşil ve dijital dönüşümü birlikte ele alan "ikiz dönüşüm" yaklaşımını esas alıyor.

Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı güncellendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete 'de yayımlandı. 2026-2030 dönemini kapsayan yeni eylem planı, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarının katkılarıyla hazırlandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE VURGU

Genelgede, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü hızlandırmak için attığı adımlara da yer verildi. Bu kapsamda iklim mevzuatının ve karbon fiyatlandırma altyapısının geliştirilmesi, sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, döngüsel ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması öne çıkan başlıklar arasında sıralandı.

2021 yılında yürürlüğe giren Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın, küresel ve bölgesel gelişmeler ile Türkiye'nin yeşil dönüşüm alanındaki politika ve öncelikleri doğrultusunda güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

UYGULAMAYI ÇALIŞMA GRUBU TAKİP EDECEK

2026-2030 dönemini kapsayan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Ticaret Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlanacak. Plandaki eylemlerin uygulanmasına ilişkin gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu faaliyetlerini sürdürecek.

Ticaret Bakanının veya görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlık edeceği çalışma grubunda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları yer alacak.

Çalışma grubuna ayrıca Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yatırım ve Finans Ofisi ile Yükseköğretim Kurulundan temsilciler katılacak.

Eylem planında sorumluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşları, ilgili oldukları başlıklardaki yıllık gelişme raporlarını Ticaret Bakanlığına gönderecek. Planın uygulanmasına yönelik çalışmalar ise Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu tarafından izlenip değerlendirilecek.