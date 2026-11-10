Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2025 ve 2026 yıllarında çıkan orman yangınlarından etkilenen üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 12 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Bahçeleri zarar gören 110 üretici, yeniden zeytin yetiştirmek için fidanlarını teslim aldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangınlarında zeytin bahçeleri ve evleri zarar gören üreticilere destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 12 bin zeytin fidanı, yangınlardan etkilenen 110 üreticiye dağıtıldı. İlçede 8 Eylül 2026'da başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 gün süren orman yangınında yaklaşık 400 hektar alan zarar gördü. 2025 ve 2026 yıllarında meydana gelen yangınlardan etkilenen üreticilerin yeniden üretime kazandırılması amacıyla gönderilen fidanlar, Üçtepe Mahallesi'nde düzenlenen dağıtımla sahiplerine ulaştırıldı. İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Çabuk, muhtarlarla birlikte tırlarla getirilen zeytin fidanlarını üreticilere teslim etti. Yangında ağaçlarını kaybeden vatandaşlar, bahçelerini yeniden oluşturmak için fidanlarını aldı.

(Foto: İHA) "YENİDEN BİR FİDAN EKECEĞİZ" Yangında zeytin bahçesi zarar gören Gülay Demir, yaşadıkları korku ve kaybın büyük olduğunu belirtti. Yangın sırasında insanların araçlarını, hayvanlarını ve canlarını kurtarmak için mücadele ettiğini anlatan Demir, devletin her türlü yardımı sağladığını söyledi. Bahçesinin ve köydeki birçok zeytinliğin yandığını ifade eden Demir, "Çok büyük bir acı, büyük bir kayıp. Devletimiz yardım ediyor. Yeniden bir fidan ekeceğiz, yeniden bir ağacımız olacak" dedi.

(Foto: İHA) 18 DÖNÜMLÜK ZEYTİN BAHÇESİ ZARAR GÖRDÜ Yangında 18 dönümlük zeytin bahçesinin yanı sıra tarımsal ürünleri ve ekipmanları da zarar gören Mehmet Ali Keskin, yaşadığı kaybı anlattı. Bin 200 balyasının, 2 ton yulafının ve tarım aletlerinin de yandığını belirten Keskin, "Bizim bir tane yeşil ormanımız kalmadı. Biz orman içinde yetişen bir insanız. Yörük milletiyiz. Ormanı seven, halkını, ormanını, milletini seven insanlarız. 358 tane fidan aldık. Allah yetiştirmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.