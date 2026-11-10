-°C
CANLI YAYIN

Lise öğrencisinin feci sonu! Tutkusu uğruna hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Lise öğrencisinin feci sonu! Tutkusu uğruna hayatını kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarptığı kazada, 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak (16) hayatını kaybetti, beraberindeki B.E. (16) ise yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde dün akşamüzeri meydana gelen kazada, Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kerim Oymak yönetimindeki 15 RA 044 plakalı motosiklet, G.C. yönetimindeki 15 AEF 06 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet, yakındaki bir evin bahçesinde park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrollerde, motosikletin sürücüsü Kerim Oymak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Beraberindeki B.E. (16) ise Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişlide feci kazaŞişlide feci kaza ŞİŞLİ'DE FECİ KAZA

#Burdur #Kaza
Adana'da yangında bahçeleri küle dönen 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı desteği
Sonraki Haber
Adana'da yangında bahçeleri küle dönen 110 üreticiye 12 bin zeytin fidanı desteği
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın