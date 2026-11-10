Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, yasa dışı bahis gelirlerini sosyal medya fenomenleri üzerinden akladıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 6 yıllık para hareketi 1 milyar 928 milyon TL’yi aştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

TİKTOK'TAKİ FENOMENLER ARACILIĞIYLA...

Çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği, yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarları nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği belirlendi.

Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak bu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

1 MİLYAR 928 MİLYON 362 BİN 722 TL'LİK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.

Bu kapsamda Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ FİRARİ

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.