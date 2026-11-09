Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle geldiği Şuşa'da resmi törenle karşılandı. Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'ın mesajları oldukça dikkat çekti. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakkında konuşan Erdoğan "İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE-AZERBAYCAN MESAJI: "AYRILIK ARAYANLAR BEYHUDE BİR ÇABANIN İÇERİSİNDEDİR" "Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Zafer Günü törenlerine katılmak üzere Şuşa'yı ziyaretimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ben, Azerbaycanlı kardeşlerimizi Zafer Günü nedeniyle bir kez de sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Ayrıca yarın idrak edecekleri Devlet Bayrak Günü sebebiyle can Azerbaycan'ı kutluyorum. Hatırlayacaksınız geçen yıl Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü kapsamında Bakü'de düzenlenen geçit törenine de katılmıştık. Bugün de Şuşa'da Azerbaycan'la dayanışmamızı bir kez daha sergilemiş olduk. Birlik ve beraberlik mesajlarımızı en güçlü şekilde verdik. Hocalı Katliamı şehitlerimizi rahmetle andık, Hankendi'yi ziyaret ettik. Kahramanlarımızın ruhunu inşallah şad eyledik. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Azerbaycan birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülkedir. Fitne odaklarına rağmen iş birliğimizi enerji, ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok stratejik alanda mega projelerle taçlandırdık. Atacağımız yeni adımlarla inşallah dayanışmamızı daha da tahkim edeceğiz. Bütün bu hususları İlham kardeşimle yaptığım görüşmede değerlendirdik. Kendisiyle ayrıca son bölgesel gelişmeleri de konuştuk. Ziyaretim sırasında İlham kardeşimin liderliğinde Karabağ'da yürütülen kalkınma hamlelerine bizzat şahit oldum. Türkiye olarak azatlığında olduğu gibi Karabağ'ın inkişafı için de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bugün ortak basın toplantısında da ifade ettiğim üzere Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi'ni Karabağ'a kazandırmaktan memnuniyet duyduk. İnşallah önümüzdeki yıl da 40 dersliği, iki laboratuvarı ve kütüphanesiyle örnek bir eser olacak okulumuzun açılışını yapmayı planlıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak bizler sevinçte de kederde de tek yürek, tek bilek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe Allah'ın izniyle kimse gölge düşüremez. Bugünkü ziyaretimizde bu gerçeği bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ziyaretimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dayanışması için hayırlara vesile olmasını diliyor, nazik ev sahipliği için İlham kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi sözü sizlere bırakıyorum."

SORU: Bir süredir çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Fakat hep Azerbaycan'la Türkiye arasındaki iş birliğine yönelik iyi mesajlar verdiniz. Bugün de o mesajların en güçlüsünü Şuşa'dan beyan ettiniz. Tüm bu fitne odaklarına rağmen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Karabağ'daki anmada her zaman söylediğimiz gibi "bir millet, iki devlet" anlayışıyla ilişkilerine yön veren iki güçlü devletin dayanışması vardı. İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukuku vardır. Bölgemizde ve dünyada Türk'ün güçlü sesini diğer kardeşlerimizle birlikte yükseltecek ve müreffeh geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bizim aramıza mesafe koymaya çalışanlar milletlerimizin birbirine olan muhabbetini, tarihi bağlarını ve sarsılmaz iradesini hesaba katmıyor. Türkiye ve Azerbaycan inşallah bundan sonra da bölgesinin huzuru, istikrarı ve refahı için omuz omuza yürümeye devam edecektir. SORU: Bu kardeşliğin bozulmasını isteyenlerin tuzaklarına karşı neler yapılmalı? Türk Dünyası'na ve Azerbaycan halkına bu konuda vermek istediğiniz mesaj nedir? Bunu sormak istiyorum. Bu birlikteliğin her şeyden önce birilerini rahatsız ettiği biliniyor. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin birlikte hareket ettiğinde, hangi adımları atabildiğini görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Biz farklı devletleriz. Bütün bunlarla beraber farklı kurumsal yapılara sahibiz. Ama aynı zamanda, kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu harç bizleri ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsurdur. Bu kardeşlik ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve gelecek nesillere bırakacağımız büyük mirasın en sağlam teminatlarından biridir. Bunu yıpratmadan bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, birliğimizi ve beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Özellikle bu tür oyunlara karşı dikkatli olmalı, uyanık davranmalıyız. Dezenformasyona itibar etmemeli ve her meselede doğrudan, samimi ve açık iletişim kanallarını işletmeliyiz. Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de konuya "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz." diyerek özellikle vurgu yaptım. Çünkü bize ayrılık değil, birlik yaraşır, beraberlik yaraşır.