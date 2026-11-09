Jandarma ekipleri bölgede çevre güvenliği aldı. (Fotoğraf: AA)

Er, "İşletmelerin kendi itfaiye ekipleri var. Bunlara takviye olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Tam anlamıyla bir alarm oluşmuş durumda. Patlamanın fabrikanın çinko bölümünde meydana geldiği öne sürüldü. Ambulansların fabrika sahasına ulaştığı bildirilirken, patlamanın nedeni ve olayda yaralanma olup olmadığına dair şu an itibarıyla resmi bir açıklama yok" sözleriyle aktardı.

FABRİKADA KAÇ İŞÇİ BULUNUYOR?

Fabrikadaki vardiya düzenine dikkat çeken Tayfun Er, "Şu anda net değil ancak bölgedeki demir çelik fabrikaları üç vardiya üzerinden çalışıyor. O vardiyalar içerisinde herhangi bir yaralanma olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi şu an itibarıyla bulunmuyor. Şiddetli patlama iddiası üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların kendi bünyesindeki itfaiye ekipleri de patlamanın ardından aktif şekilde müdahaleyi sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.