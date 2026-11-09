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İzmir'de demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralılar var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İzmir'de demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralılar var

İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından bölgedeki kamyon ve tırlar beklemeye alındı. (Fotoğraf: AA)Patlamanın ardından bölgedeki kamyon ve tırlar beklemeye alındı. (Fotoğraf: AA)

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (Fotoğraf: AA)Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (Fotoğraf: AA)

STRATEJİK BİR BÖLGE

Olay yerindeki ilk bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldiği yönünde bir bilgi var. Şu an itibarıyla o şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyorlar. Tabii geçtiğimiz yıllarda da bölgede bazı kazan temizlik çalışmaları vesaire bunlardan dolayı birkaç tane bu şekilde patlama meydana gelmişti. Çünkü patlamanın olduğu bölge demir çelik fabrikalarının olduğu, son derece korunaklı ve stratejik öneme sahip bir bölge." dedi.

Jandarma ekipleri bölgede çevre güvenliği aldı. (Fotoğraf: AA)Jandarma ekipleri bölgede çevre güvenliği aldı. (Fotoğraf: AA)

Er, "İşletmelerin kendi itfaiye ekipleri var. Bunlara takviye olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Tam anlamıyla bir alarm oluşmuş durumda. Patlamanın fabrikanın çinko bölümünde meydana geldiği öne sürüldü. Ambulansların fabrika sahasına ulaştığı bildirilirken, patlamanın nedeni ve olayda yaralanma olup olmadığına dair şu an itibarıyla resmi bir açıklama yok" sözleriyle aktardı.

İZMİR'DE HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI'NDA ŞİDDETLİ PATLAMA! YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

FABRİKADA KAÇ İŞÇİ BULUNUYOR?

Fabrikadaki vardiya düzenine dikkat çeken Tayfun Er, "Şu anda net değil ancak bölgedeki demir çelik fabrikaları üç vardiya üzerinden çalışıyor. O vardiyalar içerisinde herhangi bir yaralanma olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi şu an itibarıyla bulunmuyor. Şiddetli patlama iddiası üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaların kendi bünyesindeki itfaiye ekipleri de patlamanın ardından aktif şekilde müdahaleyi sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fabrikadaki şiddetli patlama bölgede de hissedildi. (Fotoğraf: AA)Fabrikadaki şiddetli patlama bölgede de hissedildi. (Fotoğraf: AA)

Bölgenin kritik yapısına vurgu yapan Tayfun Er, "Patlamanın fabrikanın çinko kazanının bulunduğu bölümde meydana geldiği söyleniyor. Çinkonun nasıl bir reaksiyona sebep olduğu henüz netleşmedi ancak burası yangına oldukça hassas bir sanayi bölgesi. Aliağa'daki tüm demir çelik ve gemi söküm tesislerinin kendi itfaiye birimleri var ve ilk müdahaleyi onlar gerçekleştirdi. Büyük bir patlama yaşandığı ve bunun Aliağa genelinde de hissedildiği yönünde bilgiler geliyor" dedi.

DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA NEDEN YAŞANIR?

Yerleşim yerlerinin tesise mesafeli olduğunu belirten Tayfun Er, "Vatandaşlar açısından doğrudan bir risk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fabrikanın lojmanları ve vatandaşların yaşam alanları ile tesis alanı birbirine çok yakın değil. Sanayi alanı Aliağa Körfezi'nin karşısında çok geniş bir sahada yer alıyor. Çinko bölümündeki patlamanın şiddetiyle gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi ve yanıcı maddelerin etkileşimi nedeniyle dumanlar uzak noktalardan dahi görülebiliyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye yönlendirilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

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#İzmir #Aliağa
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