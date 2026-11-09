İzmir'de demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralılar var
İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, patlamanın nedeni araştırılıyor.
İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama-kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkânlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.
STRATEJİK BİR BÖLGE
Olay yerindeki ilk bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda şiddetli bir patlama meydana geldiği yönünde bir bilgi var. Şu an itibarıyla o şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyorlar. Tabii geçtiğimiz yıllarda da bölgede bazı kazan temizlik çalışmaları vesaire bunlardan dolayı birkaç tane bu şekilde patlama meydana gelmişti. Çünkü patlamanın olduğu bölge demir çelik fabrikalarının olduğu, son derece korunaklı ve stratejik öneme sahip bir bölge." dedi.