-°C
CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev ile ikili görüşme! Hangi konular masada?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev ile ikili görüşme! Hangi konular masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle bugün Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından uçağın kapısında karşılandı. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyarette Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bugün Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

13:12

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'İN TARİHİ BULUŞMASI DÜNYAYA NE MESAJ VERİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabağ Zaferi kutlamaları kapsamında Azerbaycan’a gerçekleştirdiği kritik ziyaret tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu tarihi temasların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yolculuk esnasında değerlendirmelerde bulunan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki samimi diyaloğun ve verilen birliktelik mesajlarının stratejik önemine dikkat çekti.

OKAN MÜDERRİSOĞLU: "TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN DÜNYAYA VERECEĞİ MESAJ BUGÜN İTİBARIYLA YENİLENECEK"

TARİHİ KENT ŞUŞA'YA DOĞRU YOLCULUK

Ziyaretin taşıdığı tarihi anlama vurgu yapan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Hoş bulduk, iyi hafta sonları. Fuzuli'den selamlar. Şimdi bu tarihi Şuşa kentine gidiyoruz. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le ikili görüşmesi var, ortak basın açıklaması var. Tabii bulunma sebebimiz son derece anlamlı ve önemli. Özellikle Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bu topraklarda olmak, Azerbaycan'ın öz topraklarına kavuştuğu bu tarihi hesapta Cumhurbaşkanımızla beraber bu ziyareti gerçekleştiriyor olmak çok kıymetli." dedi.

"HAVA DA SICAKMIŞ" DİYALOĞUNUN PERDE ARKASI

İki lider ve heyetler arasındaki sıcak atmosferi hatırlatan A Haber sunucusu, "Sayın Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'ın Zafer Günü'nde Karabağ'da bulunmasını öncelikle ve ilk karşılama törenindeki görüntüleri... İlham Aliyev tarafından yine oldukça samimi bir karşılama töreni vardı. İkilinin samimi anları kayda geçti. Yanı sıra hanımefendilerin de kol kola, el ele olduklarını gördük. Bu noktada burada verilen mesajı nasıl okumak lazım? Yine bu ziyaretin hem diplomatik hem de siyasi mesajı nedir?" sorusunu sordu.

Karşılama anındaki özel bir detayı ve iki liderin diyaloğunu aktaran Müderrisoğlu, "Diplomatik, siyasi, insani ve 'tek millet, iki devlet' düsturu bakımından oldukça anlamlı ve yoğun mesajları var. Önemli bir ayrıntı; Ankara'dan hareket ettiğimizde hava sıcaklığı 2 derece civarındaydı. Sonra İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanının uçağıyla birlikte yola çıktığımızda İstanbul'da hava 5-6 dereceydi. Burada da soğuk ve yağışlı bir hava var ama 11-12 derece civarında. İndikten sonra İlham Aliyev'le, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile tokalaşırken 'Hava da sıcakmış' dedi. Aslında bu, sıcak karşılamaya bir göndermeydi." ifadelerini kullandı.

KAFKASLAR'DAN ORTA ASYA'YA GÜVEN ÇEMBERİ

Görüşmenin hem bölgesel hem de küresel ölçekteki yansımalarına dikkat çeken Okan Müderrisoğlu, "Gerek Cumhurbaşkanının gerekse eşinin bizzat havaalanına kadar gelerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan Hanımefendi'ye eşlik etmiş olması ve o sıcak karşılama aslında içeriye, dışarıya son derece anlamlı ve ileriye dönük çok önemli mesajlar da vermiş oldu. Elbette ikili görüşme ve ikili görüşmeden sonra yapılacak ortak basın açıklamasında çizilecek çerçeveyi çok önemsiyoruz. Azerbaycan tarafında yeni bir heyecan ve umut olduğunu gördük. 'Tek millet, iki devlet' ilkesi çerçevesinde, güçlü ve sarsılmaz bağlarla birbirine bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan'ın dünyaya vereceği mesaj bugün itibarıyla yenilenecek ve güncellenecek." şeklinde konuştu.

Şuşa Beyannamesi'nin önemini de hatırlatan Müderrisoğlu, "Şuşa tarihi bir kent, şu anda oraya doğru yoldayız. Şuşa aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik ilişkisini tesis eden önemli bir stratejik ortaklık belgesine imza atılan tarihi de bir kent. Dolayısıyla o günden bugüne katedilen mesafeyi ve bu mesafeyle aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin Türk Devletleri Teşkilatı'ndan başlayarak Kafkaslara, oradan Orta Asya'ya ve Uzak Asya'ya kadar uzanan güven çerçevesini ihmal etmemek lazım." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

12:34

ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ı havalimanında karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA! ALİYEV HAVALİMANINDA KARŞILADI
Ahaber
10:14

BAŞKAN ERDOĞAN HAREKET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Karabağ'a gitti.

Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Ahaber
10:00

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TARİHİ "ZAFER GÜNÜ" MEKTUBU

Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkat çekmişti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 8 Kasım Zafer dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının zaferini kutladığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDİYOR! ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK, ZAFER GÜNÜ TÖRENLERİNE KATILACAK

"KARDEŞLİĞİN AŞAMAYACAĞI HİÇBİR ENGEL YOK"

Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün kutlanacağını belirterek, fevkalade bir durum yaşanmaması halinde o gün Azerbaycan'da olmayı planladığını ifade etmişti.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur."

Ahaber
09:30

ERDOĞAN'DAN KARABAĞ'A ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın Karabağ ziyaret programına ilişkin detayları duyurdu.

ZAFER GÜNÜ VESİLESİYLE KARABAĞ ZİYARETİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirileceğini belirtti.

ERDOĞAN VE ALİYEV İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ikili görüşme gerçekleştirecek.

HANGİ KONULAR MASADA?

Görüşmede Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçheleri değerlendirilecek, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler istişare edilecek.

 

#Recep Tayyip Erdoğan #Azerbaycan #Türkiye
Afyonkarahisar'da kan donduran olay! 8 kişinin cansız bedeni bulundu: Katil Arif Sefa Özdemir tutuklandı
Sonraki Haber
Afyonkarahisar'da kan donduran olay! 8 kişinin cansız bedeni bulundu: Katil Arif Sefa Özdemir tutuklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın