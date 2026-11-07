Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabağ Zaferi kutlamaları kapsamında Azerbaycan’a gerçekleştirdiği kritik ziyaret tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu tarihi temasların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yolculuk esnasında değerlendirmelerde bulunan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki samimi diyaloğun ve verilen birliktelik mesajlarının stratejik önemine dikkat çekti.

TARİHİ KENT ŞUŞA'YA DOĞRU YOLCULUK

Ziyaretin taşıdığı tarihi anlama vurgu yapan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Hoş bulduk, iyi hafta sonları. Fuzuli'den selamlar. Şimdi bu tarihi Şuşa kentine gidiyoruz. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le ikili görüşmesi var, ortak basın açıklaması var. Tabii bulunma sebebimiz son derece anlamlı ve önemli. Özellikle Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bu topraklarda olmak, Azerbaycan'ın öz topraklarına kavuştuğu bu tarihi hesapta Cumhurbaşkanımızla beraber bu ziyareti gerçekleştiriyor olmak çok kıymetli." dedi.

"HAVA DA SICAKMIŞ" DİYALOĞUNUN PERDE ARKASI

İki lider ve heyetler arasındaki sıcak atmosferi hatırlatan A Haber sunucusu, "Sayın Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan'ın Zafer Günü'nde Karabağ'da bulunmasını öncelikle ve ilk karşılama törenindeki görüntüleri... İlham Aliyev tarafından yine oldukça samimi bir karşılama töreni vardı. İkilinin samimi anları kayda geçti. Yanı sıra hanımefendilerin de kol kola, el ele olduklarını gördük. Bu noktada burada verilen mesajı nasıl okumak lazım? Yine bu ziyaretin hem diplomatik hem de siyasi mesajı nedir?" sorusunu sordu.

Karşılama anındaki özel bir detayı ve iki liderin diyaloğunu aktaran Müderrisoğlu, "Diplomatik, siyasi, insani ve 'tek millet, iki devlet' düsturu bakımından oldukça anlamlı ve yoğun mesajları var. Önemli bir ayrıntı; Ankara'dan hareket ettiğimizde hava sıcaklığı 2 derece civarındaydı. Sonra İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanının uçağıyla birlikte yola çıktığımızda İstanbul'da hava 5-6 dereceydi. Burada da soğuk ve yağışlı bir hava var ama 11-12 derece civarında. İndikten sonra İlham Aliyev'le, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile tokalaşırken 'Hava da sıcakmış' dedi. Aslında bu, sıcak karşılamaya bir göndermeydi." ifadelerini kullandı.

KAFKASLAR'DAN ORTA ASYA'YA GÜVEN ÇEMBERİ

Görüşmenin hem bölgesel hem de küresel ölçekteki yansımalarına dikkat çeken Okan Müderrisoğlu, "Gerek Cumhurbaşkanının gerekse eşinin bizzat havaalanına kadar gelerek Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan Hanımefendi'ye eşlik etmiş olması ve o sıcak karşılama aslında içeriye, dışarıya son derece anlamlı ve ileriye dönük çok önemli mesajlar da vermiş oldu. Elbette ikili görüşme ve ikili görüşmeden sonra yapılacak ortak basın açıklamasında çizilecek çerçeveyi çok önemsiyoruz. Azerbaycan tarafında yeni bir heyecan ve umut olduğunu gördük. 'Tek millet, iki devlet' ilkesi çerçevesinde, güçlü ve sarsılmaz bağlarla birbirine bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan'ın dünyaya vereceği mesaj bugün itibarıyla yenilenecek ve güncellenecek." şeklinde konuştu.

Şuşa Beyannamesi'nin önemini de hatırlatan Müderrisoğlu, "Şuşa tarihi bir kent, şu anda oraya doğru yoldayız. Şuşa aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik ilişkisini tesis eden önemli bir stratejik ortaklık belgesine imza atılan tarihi de bir kent. Dolayısıyla o günden bugüne katedilen mesafeyi ve bu mesafeyle aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin Türk Devletleri Teşkilatı'ndan başlayarak Kafkaslara, oradan Orta Asya'ya ve Uzak Asya'ya kadar uzanan güven çerçevesini ihmal etmemek lazım." sözleriyle konuşmasını tamamladı.