Bakan Gürlek duyurdu: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'da yeniden ele alınan 5 ayrı dosya kapsamında 29 şüpheli gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı. Gürlek, soruşturmalarda DNA analizleri, HTS kayıtları ve teknolojik imkanlardan yararlanıldığını belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş yıllara ait 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi. Gürlek, Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'da yeniden ele alınan 5 ayrı dosyaya ilişkin soruşturmaların ayrıntılarını paylaştı.
"YILLARIN ARKASINA SAKLANAN FAİLLERİ ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ"
Bakan Gürlek, paylaşımında "Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız: 73 dosyada 80 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!" ifadelerini kullandı.
Gürlek, "Bir insanın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesi, ailesinin cevap beklediği gerçeğini değiştirmez. Yeniden incelenen bir delil, yeni bir tanık ifadesi ya da ortaya çıkan bir bulgu, karanlıkta kalan olayların aydınlatılmasında belirleyici olabilir" dedi.
5 AYRI DOSYADA 29 GÖZALTI, 6 TUTUKLAMA
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını paylaşan Gürlek, Manisa'da 11 yıllık Cennet Arıkan dosyasında 5 şüphelinin gözaltına alındığını, 4'ünün tutuklandığını bildirdi.
Ankara'da 6 yıldır kayıp olan Uğur Şimşek'in dosyasında DNA incelemesi sonucunda 1 şüpheli tutuklandı. Batman'da 12 yıllık Ekrem Bakar dosyasında 10 şüpheli gözaltına alınırken 1'i tutuklandı.
Aydın'da 23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 7, İstanbul'da 7 yıllık Sefa Soyalp dosyasında ise 6 şüpheli gözaltına alındı.
"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Soruşturmalarda teknolojik imkanlardan yararlanıldığını vurgulayan Gürlek, "Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Aradan geçen süre ne olursa olsun, kayıp vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek, sorumluların tespitini sağlamak ve adalet bekleyen ailelerimizin yanında olmak için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."