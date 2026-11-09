Bakan Gürlek duyurdu: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş yıllara ait 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi. Gürlek, Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'da yeniden ele alınan 5 ayrı dosyaya ilişkin soruşturmaların ayrıntılarını paylaştı.

Gürlek, "Bir insanın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesi, ailesinin cevap beklediği gerçeğini değiştirmez. Yeniden incelenen bir delil, yeni bir tanık ifadesi ya da ortaya çıkan bir bulgu, karanlıkta kalan olayların aydınlatılmasında belirleyici olabilir" dedi.

"BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Soruşturmalarda teknolojik imkanlardan yararlanıldığını vurgulayan Gürlek, "Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Aradan geçen süre ne olursa olsun, kayıp vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek, sorumluların tespitini sağlamak ve adalet bekleyen ailelerimizin yanında olmak için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."