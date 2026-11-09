A Haber'in videosu gündem oldu! Kabine ve siyasetçilerden “İyi ki Erdoğan var” paylaşımı

Ukrayna'dan Gazze'ye, Hürmüz Boğazı'ndan Avrupa'ya uzanan savaşlar ve küresel krizler gündemdeki yerini korurken, A Haber'in “İyi ki Erdoğan var” temalı videosu kabine üyeleri ve siyasetçiler tarafından paylaşılarak sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna'dan Gazze'ye, Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik belirsizlikler küresel dengeleri sarsıyor. Orta Doğu'da çatışmalar sürerken Avrupa'da siyasi istikrarsızlık, ekonomik sorunlar ve toplumsal protestolar dikkat çekiyor. Afrika'da ise açlık ve susuzluk krizi derinleşiyor.

TÜRKİYE KENDİ İSTİKAMETİNİ BELİRLİYOR

A Haber'in "İyi ki Erdoğan var" videosunda, Arap Baharı ile başlayan bölgesel krizlerin milyonlarca insanı yerinden ettiği ve Türkiye'nin de bu süreçten doğrudan etkilendiği vurgulandı. Türkiye'nin yaşanan gelişmelere rağmen bağımsız duruşunu koruduğuna dikkat çekildi.

DİPLOMASİDE TÜRKİYE VURGUSU Videoda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel diplomaside üstlendiği rol ele alındı. Türkiye'nin farklı ülkelerle diplomatik ilişkilerini sürdürdüğü belirtilerek "Artık masayı kuran, menüde olmayan bir Türkiye var. İyi ki Erdoğan var!" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ VE YERLİ ATILIMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye'nin milli ve yerli atılımlarını sürdürdüğü vurgulanan videoda, ülkenin istikrarını ve kazanımlarını korumasının önemine dikkat çekildi.

"İYİ Kİ ERDOĞAN VAR" VİDEOSU GÜNDEM OLDU A Haber ekranlarında yayınlanan "İyi ki Erdoğan var" videosu, kabine üyeleri ve siyasetçiler tarafından da paylaşıldı. Küresel krizler karşısında Türkiye'nin konumunu ve Erdoğan'ın liderliğini ele alan çalışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

A HABER'İN "İYİ Kİ ERDOĞAN VAR" VİDEOSUNA BİR DESTEK DE ÇİFTÇİ'DEN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından A Haber tarafından hazırlanan "İyi ki Erdoğan var" videosunu paylaştı. Çiftçi, paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'miz; millî birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü ve büyük Türkiye vizyonu doğrultusunda, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için kararlılıkla çalışıyoruz."

"İYİ Kİ ERDOĞAN VAR" PAYLAŞIMLARI SÜRÜYOR! BAKAN TEKİN'DEN DESTEK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'in "İyi ki Erdoğan var" videosunu paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel ölçekte güç kazandığını vurguladı.

Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlara ve istikrarsızlıklara rağmen bölgesel bir güçten küresel bir aktöre dönüşüyor."