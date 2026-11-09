Başkan Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Nijer ilişkileri ve bölgesel konular ele alınırken Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Nijer arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.

TÜRKİYE'DEN NİJER'E TAM DESTEK

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda güçlendirilmesine yönelik gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.

Türkiye'nin Nijer'in toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tam destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, bölgesel diyalog süreçlerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, görüşmede babasının vefatı dolayısıyla Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'ye ve dost Nijer halkına taziyelerini iletti.