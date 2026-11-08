Tekirdağ'da siyaset kulisleri hareketlendi: Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor?
Yeni Parti’den sert sözlerle istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Siyaset kulislerinde hareketlilik sürerken, AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk konuyla ilgili değerlendirmelerini A Haber canlı yayınında paylaştı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Yüceer'in hangi partiye geçeceği merak konusu olurken, konuyla ilgili değerlendirmeler A Haber ekranlarında yayınlanan Can Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı.
"BELEDİYECİLİK DENEYİM, İRADE VE VİZYON İSTER"
Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk, "Geçer mi, geçmez mi bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, belediyecilik gerçekten zor bir iştir. Öyle dışarıdan masal okumayla olmuyor. Deneyim ister, irade ister, vizyon ister. Bir de tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğini ister" ifadelerini kullandı.
Büyük projelerin hayata geçirilmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Şentürk, "Özellikle büyük projeleri hayata geçirebilmeniz için tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog içerisinde olmanız lazım" dedi.
ŞENTÜRK'TEN YENİ PARTİ VE CHP'Lİ BELEDİYELERE ELEŞTİRİ
Yeni Parti ve CHP'li belediyelerin hizmet anlayışını eleştiren Şentürk, "CHP belediyelerini geldiği günden beri görüyoruz. Hizmet üretmek, proje üretmek yerine belediyeleri farklı amaçlarla kullandılar. Çünkü hizmet etmekle ilgili bir dertleri yok. Şehrin problemlerini çözmekle ilgili bir dertleri yok" şeklinde konuştu.
İzmir üzerinden değerlendirmelerde bulunan Şentürk, "İzmir'i hep konuştuk. İzmir, dünyanın en büyük gecekondu büyükşehridir. Halbuki yıllardır CHP orayı yönetti ama ortaya bir belediyecilik vizyonu koyamadılar. Çünkü olaylara hep ideolojik bakıyorlar" ifadelerini kullandı.
"TEKİRDAĞ'IN FARKLI BİR ÖZELLİĞİ DAHA VAR"
Belediye başkanlarının seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmekle yükümlü olduklarını belirten Şentürk, "Sonuçta yarın yine seçmenin önüne çıkacaklar. Bir sürü söz vermiş ama hiçbirini yapamamışlar. Dolayısıyla artık bunu aşmak istiyorlar" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'deki durumuna da değinen Şentürk, "Yalnız Tekirdağ'ın farklı bir özelliği daha var. Kadın, büyükşehir belediye başkanı olduğu halde delege bile yapılmamış" şeklinde konuştu.
"SİYASİ OLARAK AĞIR BİR HAKARETTİR"
Yüceer'in kurultay delegesi yapılmamasını değerlendiren Şentürk, "Siyasetin yazılı kuralları vardır. Bir partinin büyükşehir belediye başkanı, büyük ilde il belediye başkanı, ilçede ilçe belediye başkanı mutlaka delege yapılır" ifadelerini kullandı.
Bu durumun nedenine ilişkin soruya da yanıt veren Şentürk, "İşte o kendi içlerindeki kavga. Ama yapılan gerçekten siyasi olarak hazmedilmeyecek kadar ağır bir hakarettir" dedi.
"AK PARTİ'NİN BELEDİYECİLİKTEKİ DENEYİMİ BELLİ"
AK Parti'ye geçen belediyelerin hizmet performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentürk, "Gerçekten önemli oranda fark çıkıyor ortaya. Çünkü AK Parti'nin bu konudaki deneyimleri belli. Biz ta 1994'ten beri, yani 32 yıldır belediyecilikte en deneyimli kadrolara sahibiz" şeklinde konuştu.
Şentürk, AK Parti'nin belediyecilik tecrübesine dikkat çekerek, "Türkiye'de AK Parti kadroları gibi deneyimli hiçbir parti kadrosu yok" ifadelerini kullandı.