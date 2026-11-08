Tekirdağ'da siyaset kulisleri hareketlendi: Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Yüceer'in hangi partiye geçeceği merak konusu olurken, konuyla ilgili değerlendirmeler A Haber ekranlarında yayınlanan Can Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı.

"BELEDİYECİLİK DENEYİM, İRADE VE VİZYON İSTER"

Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk, "Geçer mi, geçmez mi bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim, belediyecilik gerçekten zor bir iştir. Öyle dışarıdan masal okumayla olmuyor. Deneyim ister, irade ister, vizyon ister. Bir de tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğini ister" ifadelerini kullandı.

Büyük projelerin hayata geçirilmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Şentürk, "Özellikle büyük projeleri hayata geçirebilmeniz için tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog içerisinde olmanız lazım" dedi.

ŞENTÜRK'TEN YENİ PARTİ VE CHP'Lİ BELEDİYELERE ELEŞTİRİ

Yeni Parti ve CHP'li belediyelerin hizmet anlayışını eleştiren Şentürk, "CHP belediyelerini geldiği günden beri görüyoruz. Hizmet üretmek, proje üretmek yerine belediyeleri farklı amaçlarla kullandılar. Çünkü hizmet etmekle ilgili bir dertleri yok. Şehrin problemlerini çözmekle ilgili bir dertleri yok" şeklinde konuştu.

İzmir üzerinden değerlendirmelerde bulunan Şentürk, "İzmir'i hep konuştuk. İzmir, dünyanın en büyük gecekondu büyükşehridir. Halbuki yıllardır CHP orayı yönetti ama ortaya bir belediyecilik vizyonu koyamadılar. Çünkü olaylara hep ideolojik bakıyorlar" ifadelerini kullandı.