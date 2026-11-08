"Eyüpsultan'ın kalbine hançer!" Vatandaşlar İBB'nin tramvay projesine tepki gösterdi

"Yapılacak T7 tramvay hattıyla Feshane'den Bayrampaşa Meydan'a ulaşım bağlantısının sağlanması elbette önemli bir kazanımdır. Ancak projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz. Eyüpsultanlılar olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine soruyoruz: Çoğulculuk ve katılımcılık anlayışınızda Eyüpsultan sakinlerinin yeri yok mu? Projenin sonuçlarıyla her gün yaşayacak insanların fikrinin hiç mi önemi yok? Katılımcılık, karar alındıktan sonra bilgi vermekle sınırlı kalamaz. Vatandaşın görüşünün karar alınırken dinlenmesini gerektirir. Eyüpsultan'ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez."

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir grup vatandaş, yapılması planlanan T7 Feshane-Bayrampaşa Meydan Tramvay Hattı projesine tepki gösterdi. Projenin ilçenin tarihi dokusuna, trafik düzenine ve asırlık ağaçlarına zarar vereceğini savunan vatandaşlar, tramvay hattının yer altına alınmasını talep etti.

Eyüpsultan'da vatandaşlar, İBB'nin tramvay projesinin trafik düzenine ve asırlık ağaçlara zarar vereceğini belirterek projeye tepki gösterdi. (Foto: İHA)

"YOLLARIN TEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLMESİ EYÜPSULTAN'IN KALBİNE SAPLANAN BİR HANÇERDİR"

Proje kapsamında bazı yolların tek şeride düşürüleceğini belirten Üstünel, şöyle konuştu:

"Yapılacak tramvay hattı nedeniyle Feshane durağından Eyüpsultan Meydan'a, Eyüpsultan Meydan'dan Demirkapı'ya kadar iki şerit olan yolların tek şeride düşeceği İBB yetkilileri tarafından belirtildi. İslambey'den, Bülbülderesi'nden sabah aracıyla işine gitmek için çıkan vatandaşımız Haliç yönüne nasıl bağlanacak? Edirnekapı yönüne gitmek isteyenler nasıl ulaşacak? Oluşacak araç kuyrukları nerede birikecek? Trafiğin mahalle aralarına taşması nasıl önlenecek? Esnaf malını nasıl indirecek? Ambulans ve itfaiye bu sıkışıklıkta nasıl ilerleyecek? Yolların tek şeride düşürülmesi Eyüpsultan'ın kalbine saplanan bir hançerdir. Bu sorulara somut cevaplar, yoğun günleri de kapsayan trafik analizleri ve açık bir ulaşım planı bekliyoruz."

"168 AĞAÇTAN GERİYE KALAN 133 AĞAÇ SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Proje kapsamında ilçedeki bazı ağaçların kesildiğini ileri süren Üstünel, şunları kaydetti:

"Üç hafta önce 5 ağaç kesildi. İtirazlarımız üzerine 30 civarında ağaç, taşıma adı altında iş makineleriyle uygun olmayan bir şekilde yerinden söküldü ve tıra sığması için gövdeleri kesildi. 168 ağaçtan geriye kalan 133 ağaç son günlerini yaşıyor. Bu ağaçlar yeniden dikilse bile uzmanlara göre tutma ihtimalleri neredeyse yok. Asırlık ağaçlarımız bu semtin yaşayan hafızasıdır. Bir fidanın aynı gölgeyi vermesi yıllar alır. Ağaçlarımızın korunmasını, tarihi yapılara ve çevrelerine ilişkin uzman değerlendirmelerinin açıklanmasını istiyoruz."

VATANDAŞLARDAN AĞAÇ KESİMLERİNİN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Üstünel, açıklamasının devamında şu çağrıda bulundu:

"Buradan acil çağrımızı yapıyoruz: Süreç netleşinceye, projenin etkileri ve alternatifleri kamuoyuyla paylaşılıncaya, vatandaşların ve uzmanların görüşleri değerlendirilinceye kadar ağaçların sökülmesini ve kesilmesini durdurun. Ulaşım gelişirken Eyüpsultan'ın tarihi, asırlık ağaçları ve yaşam alanları korunsun. Yapılan yatırım, vatandaşımızın ve misafirlerimizin hayatını kolaylaştırsın. Bütün Türkiye'nin yadigarı olan Eyüpsultan'ı gelecek nesillere koruyarak teslim etmek hepimizin sorumluluğudur."