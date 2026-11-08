İçişleri Bakanlığı, polisleri kira öder gibi ev sahibi yapacak bir projeyi hayata geçiriyor. POLSAN tarafından yürütülen projede ilk etapta Ankara’da 2 bin konut inşa edilecek. Çizimleri başlayan konutların temeli ise 2027’de atılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu, polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin ayrıntıları ortaya çıktı. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen konut projesi için ihtiyaç anketi yapıldı. Anketin sonuçlarına göre en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. İlk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilecek. Projenin çizimlerine başlandı. İnşaatın Mayıs 2027'de başlaması planlanıyor.

POLSAN’ın konut projesinde ilk etapta Ankara’da 2 bin daire inşa edilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: A Haber arşiv) POLSAN tarafından üyelerine özel planlanan konut projesi kapsamında, ihtiyaç analizi yapmak amacıyla gerçekleştirilen ankette polislerin konut ihtiyacının bulunduğu illerin yanı sıra tercih ettikleri daire büyüklükleri ve yaşam alanlarına ilişkin beklentiler de değerlendirildi. Sabah Gazetesi'nden Sena Sayın'ın haberine göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'da konut projesinin hayata geçirilebilmesi için arazi teminine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. POLSAN'ın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla arazi alımı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Polislerin en fazla konut talep ettiği iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber arşiv) ANKARA'DA 2 BİN KONUT YAPILACAK Üyelerin ilk tercihi olan Ankara'da 2 bin dairelik projenin çizim çalışmalarına başlandı. Projede inşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı bir televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada, POLSAN aracılığıyla polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu. Çiftçi, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.