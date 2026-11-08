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Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin "Yeni Nesil Suç Örgütü" üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda, kaçmaya çalışırken çamura saplanan iki şüpheliyi yakalayan komiserin duruşu ulusal ve uluslararası kamuoyunda gündem yarattı.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 1

ÇAMURA SAPLANAN İKİ ŞÜPHELİYİ YAKALAYAN KOMİSER DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul polisinin sokak çetelerine yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, kaçmaya çalışırken çamura saplanan iki örgüt üyesini yakalayan kahraman komiserin fotoğrafı, yayımlandıktan sonra tüm dünyada gündem oldu.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 2

KURŞUNLAMA OLAYLARI YÜZDE 49 AZALDI

"Hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz" açıklamasıyla suç dünyasına keskin bir mesaj veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silahlı çetelerle kararlı mücadeleyi rakamlarla anlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılının ilk dokuz ayında yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere silahlı çetelere yönelik 190 büyük operasyon düzenledi. 2 bin 67 şüpheli yakalandı, bin 545'i tutuklandı. Kurşunlama olayları geçtiğimiz yıla göre yüzde 49 oranında azaldı. Olayların yüzde 93,5'i aydınlatıldı.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 3

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinasyonunda yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ederken İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri yeni bir şafak operasyonu düzenledi.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 4

GÖZALTI FOTOĞRAFI "DEMİR YUMRUK" MESAJINI HATIRLATTI

Operasyon, ulusal ve uluslararası alanda gündem oldu. İstanbul'da haraç istenen bir medikal firmasının kurşunlanması ve yine haraç istenen bir lojistik firmasına ait tırların kundaklanması olaylarına karışan yeni nesil suç örgütü üyesi dokuz kişi operasyonla yakalandı.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 5

HARAÇ İSTENEN FİRMALARA YÖNELİK SALDIRILARDA DOKUZ GÖZALTI

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, operasyonda kaçmaya çalışırken çamura saplanan iki şüphelinin yakalanma anlarına ait fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın kahramanı polis, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın silahlı suç örgütleri için yaptığı "Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasın" açıklamasındaki demir yumruğu simgeledi ve dünyaya gösterdi.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 6

GÖZALTI KARESİNİ YÜZLERCE KİŞİ PAYLAŞTI

Kaçarken çamura saplanan ve yakalanan iki çete üyesini etkisiz hale getiren komiser rütbesindeki polisin heybeti, sosyal medyayı adeta yıktı. Sosyal medya kullanıcılarından gözaltı fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Fotoğraf tarihe geçti ve sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 7

ULUSLARARASI ALANDA "ÇETELERLE MÜCADELE BÖYLE YAPILIR" YORUMLARI

Operasyon kadar etkili olan gözaltı fotoğrafı dünyaya yayıldı. Fotoğraf, Türk Polis Teşkilatının, liderleri yurt dışında bulunan ve uluslararası alanda suç işleyen çetelerle ilgili toplantılar yaptığı ve suçla mücadelede koordinasyon sağladığı yabancı ülkelerin polis teşkilatlarında da konuşuldu. Fotoğraf, uluslararası alanda "Çetelerle mücadele böyle yapılır" yorumlarına neden oldu.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 8

SOSYAL MEDYADA "SON YILLARIN EN İKONİK FOTOĞRAFI" YORUMU

"Silahlı Çetelerle Mücadelenin Simgesi" olarak görülen, yalnızca ulusal değil uluslararası alanda da övgüler alan ve gündem olan fotoğrafla ilgili sosyal medyada, "Türk'ün heybetine bak. İşte Türk Devleti'nin büyüklüğü. Terminatör-Rambo karışımı bir Türk. Terminatör gibi, helal olsun Türk Polisi'ne. Çetelere karşı toplumun istediği muamele bu. Son yılların en ikonik fotoğrafı" yorumları yapıldı.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 9

ORGANİZE VE ASAYİŞ EKİPLERİNİN OPERASYONLARIYLA ÇETELER ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül'ün desteği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kararlılığıyla başlatılan yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğünün rütbeli kadrosunun tecrübesi ve polislerin başarısıyla çeteler art arda çökertildi.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 10

"BİZ İSTANBUL'UN HER SOKAĞINDAYIZ, HER MAHALLESİNDEYİZ"

Göreve başladığı günden bu yana İstanbul Valisi Davut Gül ile koordineli ve uyumlu bir şekilde silahlı suç örgütlerine karşı yoğun mesai yürüten ve kadrosuyla birlikte bu mücadelenin tam ortasında yer alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, SABAH'a yaptığı açıklamalarda, "Suça bulaşmış, halkımızın can ve güvenliklerini tehlikeye düşüren suç unsurlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 11

Suç örgütlerine ve şehir eşkıyalarına her zaman verdiğimiz bir mesaj var: Kadife eldivenin içerisindeki demir yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasın. Kararlılığımızdan kaçış yok. İstanbul'un huzuruna kasteden herkes bu demir yumruğu hissedecek.

Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk 12

Şehir eşkıyaları ve suç örgütlerinin üyeleri bilsinler ki; biz İstanbul'un her sokağındayız, her mahallesindeyiz, bu şehrin tam merkezindeyiz. Suçla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla, suçun kökünü kazıyana kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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