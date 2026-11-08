GÖZALTI KARESİNİ YÜZLERCE KİŞİ PAYLAŞTI Kaçarken çamura saplanan ve yakalanan iki çete üyesini etkisiz hale getiren komiser rütbesindeki polisin heybeti, sosyal medyayı adeta yıktı. Sosyal medya kullanıcılarından gözaltı fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Fotoğraf tarihe geçti ve sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

ULUSLARARASI ALANDA "ÇETELERLE MÜCADELE BÖYLE YAPILIR" YORUMLARI Operasyon kadar etkili olan gözaltı fotoğrafı dünyaya yayıldı. Fotoğraf, Türk Polis Teşkilatının, liderleri yurt dışında bulunan ve uluslararası alanda suç işleyen çetelerle ilgili toplantılar yaptığı ve suçla mücadelede koordinasyon sağladığı yabancı ülkelerin polis teşkilatlarında da konuşuldu. Fotoğraf, uluslararası alanda "Çetelerle mücadele böyle yapılır" yorumlarına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA "SON YILLARIN EN İKONİK FOTOĞRAFI" YORUMU "Silahlı Çetelerle Mücadelenin Simgesi" olarak görülen, yalnızca ulusal değil uluslararası alanda da övgüler alan ve gündem olan fotoğrafla ilgili sosyal medyada, "Türk'ün heybetine bak. İşte Türk Devleti'nin büyüklüğü. Terminatör-Rambo karışımı bir Türk. Terminatör gibi, helal olsun Türk Polisi'ne. Çetelere karşı toplumun istediği muamele bu. Son yılların en ikonik fotoğrafı" yorumları yapıldı.

ORGANİZE VE ASAYİŞ EKİPLERİNİN OPERASYONLARIYLA ÇETELER ÇÖKERTİLDİ İstanbul Valisi Davut Gül'ün desteği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kararlılığıyla başlatılan yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğünün rütbeli kadrosunun tecrübesi ve polislerin başarısıyla çeteler art arda çökertildi.