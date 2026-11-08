Türk polisinin o fotoğrafı dünyayı salladı! Çetelere demir yumruk
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin "Yeni Nesil Suç Örgütü" üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda, kaçmaya çalışırken çamura saplanan iki şüpheliyi yakalayan komiserin duruşu ulusal ve uluslararası kamuoyunda gündem yarattı.
ÇAMURA SAPLANAN İKİ ŞÜPHELİYİ YAKALAYAN KOMİSER DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul polisinin sokak çetelerine yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, kaçmaya çalışırken çamura saplanan iki örgüt üyesini yakalayan kahraman komiserin fotoğrafı, yayımlandıktan sonra tüm dünyada gündem oldu.
KURŞUNLAMA OLAYLARI YÜZDE 49 AZALDI
"Hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz" açıklamasıyla suç dünyasına keskin bir mesaj veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silahlı çetelerle kararlı mücadeleyi rakamlarla anlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılının ilk dokuz ayında yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere silahlı çetelere yönelik 190 büyük operasyon düzenledi. 2 bin 67 şüpheli yakalandı, bin 545'i tutuklandı. Kurşunlama olayları geçtiğimiz yıla göre yüzde 49 oranında azaldı. Olayların yüzde 93,5'i aydınlatıldı.
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinasyonunda yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ederken İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri yeni bir şafak operasyonu düzenledi.
GÖZALTI FOTOĞRAFI "DEMİR YUMRUK" MESAJINI HATIRLATTI
Operasyon, ulusal ve uluslararası alanda gündem oldu. İstanbul'da haraç istenen bir medikal firmasının kurşunlanması ve yine haraç istenen bir lojistik firmasına ait tırların kundaklanması olaylarına karışan yeni nesil suç örgütü üyesi dokuz kişi operasyonla yakalandı.
HARAÇ İSTENEN FİRMALARA YÖNELİK SALDIRILARDA DOKUZ GÖZALTI
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, operasyonda kaçmaya çalışırken çamura saplanan iki şüphelinin yakalanma anlarına ait fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın kahramanı polis, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın silahlı suç örgütleri için yaptığı "Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasın" açıklamasındaki demir yumruğu simgeledi ve dünyaya gösterdi.