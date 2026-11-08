Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da net mesaj: Kardeşliğimizi kimse zayıflatamaz

Aliyev yaptığı konuşmada Türkiye'ye teşekkür ederken "Şuşa 28 yıl esaretteydi ancak özruhunu yitirmedi. Şuşa'nın azatlığı ikinci Karabağ'ın hisselerindendi. Kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Karabağ Muharebesi'nin ilk saatlerinde verdiğiniz beyanat bütün dünyaya gösterdi ki kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. 44 gün boyunca siz ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak. Size ve kardeş Türk halkına minnettarız. Desteğiniz ruhumuzu artırdı. Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır." dedi.

Sözlerimin hemen başında Karabağ'ın azatlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle, hürmetle yâd ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Cenab-ı Allah'tan kendilerine sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Bundan altı sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan'ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. "Bir millet, iki devlet" şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.

"Hürmetli aziz kardeşim, değerli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Karabağ Zaferi'nin altıncı seneyi devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bu anlamlı yıl dönümünü şairin "Dilimizde işlenen en aziz bir söz gibi, canımızı ısındıran ocak gibi, köz gibi." en kokulu güllerle demetlenen Şuşa'mız diyerek tarif ettiği tarih, tabiat ve kültür şehri güzel Şuşa'da idrak etmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum.

"BERABERLİĞİMİZ HER ZAMAN DAİM OLACAKTIR"

15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyannameyle müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın izniyle beraberliğimiz her zaman kaim olacaktır. Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hâkim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımızın bugün ulaştığı ileri seviye; ortak irademizin ve gayretlerimizin en somut neticesidir. Bu vesileyle dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dirliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. İnşallah biz de dönem başkanlığımız sırasında teşkilatın daha etkin, daha kurumsal bir yapıya kavuşması için çaba göstereceğiz.