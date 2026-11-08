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BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soysal, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

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#BDDK #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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