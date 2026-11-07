Erzurum'da bir iş yerinde yaşanan silahlı olay, 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bitişikteki iş yerinin sahibi olan Kabanlı, esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin "içi boş" dediği pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu karın bölgesinden vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçi dükkanında meydana geldi. Gelinlikçi dükkânının sahibi Hakkıhan G. (43) ile içeri giren komşu iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı konuşup gülüştü. İş yerinin kapısını açarak çıkmak isteyen Kabanlı'ya pompalı tüfeği doğrultan Hakkıhan G., silahın boş olduğunu söyleyerek tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla Kabanlı karın bölgesinden yaralandı.