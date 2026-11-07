Erzurum'da pompalı tüfekle şakalaşma faciayla bitti: 23 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Erzurum'da gelinlikçi dükkanında yaşanan olayda, esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin “içi boş” dediği pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzurum'da bir iş yerinde yaşanan silahlı olay, 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bitişikteki iş yerinin sahibi olan Kabanlı, esnaf komşusu Hakkıhan G.'nin "içi boş" dediği pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu karın bölgesinden vuruldu. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçi dükkanında meydana geldi. Gelinlikçi dükkânının sahibi Hakkıhan G. (43) ile içeri giren komşu iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı konuşup gülüştü. İş yerinin kapısını açarak çıkmak isteyen Kabanlı'ya pompalı tüfeği doğrultan Hakkıhan G., silahın boş olduğunu söyleyerek tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla Kabanlı karın bölgesinden yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Silah sesinin ardından kapının önüne düşen Kabanlı'nın yardımına Hakkıhan G. ve çevredeki esnaf koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen 23 yaşındaki genç, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullanıldığı belirtilen pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin kapısı önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya Hakkıhan G.'nin pompalı tüfeği doğrulttuğu ve tetiğe basmasının ardından gencin yere yığıldığı anlar yer aldı.