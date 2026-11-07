Kırmızı bültenle aranıyordu: Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
Mersin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Özbekistan makamlarınca uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev yakalandı. Uzun süredir kentte bulunduğu ve tarım alanlarında çalışarak gizlendiği belirlenen şüpheli, seraların bulunduğu bölgedeki bir evde gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Özbekistan uyruklu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in izini sürdü.
TARIM ALANLARINDA ÇALIŞARAK GİZLENMİŞ
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Özbekistan makamlarınca uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan şüphelinin uzun süredir Mersin'de bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin, kentteki tarım alanlarında çalışarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, seraların bulunduğu bölgedeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Khudayberdıev yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyete götürülen şüphelinin buradaki işlemleri tamamlandı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Khudayberdıev, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.