"BİR KADIN BIÇAKLANMIŞ"

Olay sırasında evinde bulunan çevre sakini Soner Altunal, yaşananları anlattı. Altunal, "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler" dedi.