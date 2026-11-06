Avcılar'da dehşet! Evde bıçakladığı sevgilisini sokakta da kovalayıp saldırdı
İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı dehşete düşürdü. Evde tartıştığı sevgilisini defalarca bıçaklayan şüpheli, can havliyle sokağa kaçan kadını takip ederek burada da saldırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli yakınlardaki bir kahvehanede yakalandı.
Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı sevgilisini defalarca bıçakladı.
KAÇTIĞI SOKAKTA DA SALDIRIYA UĞRADI
Yaralı halde evden çıkarak sokağa kaçan kadın, şüphelinin takibi sonucu sokak ortasında da bıçaklandı. Çevredeki vatandaşlar yaşananlara müdahale etmeye çalışırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
KAHVEHANEDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüphelinin, saldırının yaşandığı apartmanın yakınındaki bir kahvehanede görüldüğü iddia edildi. İhbar üzerine işletmeye giden polis ekipleri, şüpheliyi kahvehanede oturduğu sırada gözaltına aldı.
"BİR KADIN BIÇAKLANMIŞ"
Olay sırasında evinde bulunan çevre sakini Soner Altunal, yaşananları anlattı. Altunal, "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler" dedi.