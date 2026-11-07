İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetin yapay zeka destekli “Avcı” programıyla tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 194 kişiden 169'u gözaltına alındı. Şüphelilerden 121'i tutuklanırken, 45'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından dijital ortamda işlenen suçların önlenmesi ve suçla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram isimli sosyal medya platformundaki yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri mercek altına alındı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AVCI PROGRAMI DEVREYE GİRDİ Soruşturma kapsamında emniyetin yapay zeka destekli "Avcı" programından yararlanarak Telegram üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttüğü belirlenen çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile şüphelilerin finansal işlemlerine yönelik analizlerde yüksek miktarda finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Tespit edilen 194 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.