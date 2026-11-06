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Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın!

15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle gözler ailelerin alması gereken önlemlere çevrildi. Uzmanlar, çocukların sosyal medya yerine çevrim içi oyunlara, video platformlarına ve mesajlaşma gruplarına yönelme ihtimaline dikkat çekiyor. Ebeveynlerin yalnızca sosyal medya hesaplarını değil, çocukların tüm dijital alışkanlıklarını takip etmesi gerekiyor.

Türkiye'de 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmasını yasaklayan düzenleme, 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Çocukları zararlı içeriklerden, dijital zorbalıktan ve bağımlılık oluşturabilecek uygulamalardan korumayı amaçlayan yeni dönemde, ailelerin çocuklarının tüm dijital alışkanlıklarını takip etmesi önem taşıyor.

Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın! - 1

Sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, diğer dijital ortamlardaki riskleri ortadan kaldırmıyor. Çevrim içi oyunlara, video platformlarına ve mesajlaşma gruplarına yönelme ihtimali karşısında ailelerin ekran kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlemesi, çocuklara spor, sanat ve kitap okuma gibi alternatifler sunması gerekiyor.

Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın! - 2

OYUNLARDAKİ ÖDÜLLER VE GÖREVLER EKRAN SÜRESİNİ UZATABİLİYOR

Sosyal medyadaki beğeni ve bildirim mekanizmalarına benzer biçimde, dijital oyunlarda da kullanıcıyı ekranda tutan unsurlar bulunuyor. Ödüller, görevler ve seviye atlama sistemleri, çocukların oyun başında geçirdiği süreyi artırabiliyor.

Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın! - 3

Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nda yer alan oyun oynama bozukluğu; kişinin oyun üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, oyuna diğer günlük faaliyetlerinden daha fazla öncelik vermesi ve olumsuz sonuçlarına rağmen oynamayı sürdürmesiyle tanımlanıyor.

Çok oyunculu çevrim içi oyunlarda farklı kullanıcılarla kurulan sesli ve yazılı iletişim de güvenlik riskleri taşıyor. Çocuklar bu ortamlarda dijital zorbalıkla karşılaşabiliyor. Kişisel bilgilerin paylaşılması ve kötü niyetli kişilerin çocuklarla iletişim kurması da tehlike oluşturabiliyor.

Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın! - 4

KAPALI MESAJLAŞMA GRUPLARINDA DIŞLANMA VE UYGUNSUZ İÇERİK RİSKİ

Kapalı mesajlaşma gruplarına yönelen çocuklar; dışlanma, hakaret ve uygunsuz içeriklerle karşılaşabiliyor. Ebeveynlerin takip etmekte zorlanabildiği bu gruplara tanınmayan kişilerden gelen davetler de risk oluşturuyor.

Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın! - 5

Yeni düzenlemeyle çocukların platformlardaki yaş sınırlarını gerçeğe aykırı beyanlarla aşmasının önlenmesi de hedefleniyor. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden oluşturulacak dijital belirteçle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Mevcut hesapların doğrulama işlemleri için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınıyor.

Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın! - 6

AİLELER İÇİN ORTAK EKRAN KURALLARI VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Sabah'ın haberine göre, çocukların dijital dünyanın risklerinden korunması için yalnızca sosyal medya hesaplarının kapatılması yeterli görülmüyor. Ekran dışında vakit geçirebilecekleri alternatiflerin oluşturulması ve yüz yüze sosyal ilişkilerinin desteklenmesi önem taşıyor.

Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın! - 7

Spor, sanat ve kitap okuma gibi etkinlikler, çocukların günlük yaşamında ekrana ayrılan zamanın dengelenmesine yardımcı olabilecek seçenekler arasında bulunuyor. Ailelerin ekran kullanımına ilişkin kuralları çocuklarla birlikte belirlemesi de bu sürecin parçalarından biri.

Ebeveynlerin kendi telefon ve ekran kullanım alışkanlıklarıyla örnek olması gerekiyor. Amaç, çocukların dijital dünyayı dengeli kullanmasını ve ekran dışında güçlü sosyal ilişkiler kurmasını sağlamak.

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