Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nda yer alan oyun oynama bozukluğu; kişinin oyun üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, oyuna diğer günlük faaliyetlerinden daha fazla öncelik vermesi ve olumsuz sonuçlarına rağmen oynamayı sürdürmesiyle tanımlanıyor.

Çok oyunculu çevrim içi oyunlarda farklı kullanıcılarla kurulan sesli ve yazılı iletişim de güvenlik riskleri taşıyor. Çocuklar bu ortamlarda dijital zorbalıkla karşılaşabiliyor. Kişisel bilgilerin paylaşılması ve kötü niyetli kişilerin çocuklarla iletişim kurması da tehlike oluşturabiliyor.