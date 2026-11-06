Anne babalar dikkat: Sosyal medya yasağı daha çok ekrana bağlamasın!
15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle gözler ailelerin alması gereken önlemlere çevrildi. Uzmanlar, çocukların sosyal medya yerine çevrim içi oyunlara, video platformlarına ve mesajlaşma gruplarına yönelme ihtimaline dikkat çekiyor. Ebeveynlerin yalnızca sosyal medya hesaplarını değil, çocukların tüm dijital alışkanlıklarını takip etmesi gerekiyor.
Türkiye'de 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmasını yasaklayan düzenleme, 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Çocukları zararlı içeriklerden, dijital zorbalıktan ve bağımlılık oluşturabilecek uygulamalardan korumayı amaçlayan yeni dönemde, ailelerin çocuklarının tüm dijital alışkanlıklarını takip etmesi önem taşıyor.
Sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, diğer dijital ortamlardaki riskleri ortadan kaldırmıyor. Çevrim içi oyunlara, video platformlarına ve mesajlaşma gruplarına yönelme ihtimali karşısında ailelerin ekran kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlemesi, çocuklara spor, sanat ve kitap okuma gibi alternatifler sunması gerekiyor.
OYUNLARDAKİ ÖDÜLLER VE GÖREVLER EKRAN SÜRESİNİ UZATABİLİYOR
Sosyal medyadaki beğeni ve bildirim mekanizmalarına benzer biçimde, dijital oyunlarda da kullanıcıyı ekranda tutan unsurlar bulunuyor. Ödüller, görevler ve seviye atlama sistemleri, çocukların oyun başında geçirdiği süreyi artırabiliyor.