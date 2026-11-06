Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Sevk yazısında, Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde SPK tarafından rapor düzenlendiği ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı. Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin OZATD kodlu hissesinde gerçekleştirilen işlemlerin mercek altına alındığı soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan rapor ve hisse hareketleri değerlendirmeye alındı.

Hakimlik, Kaya ve Gönül hakkında "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaya'nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırımı sürecinde de görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirttiği ifade edildi.

İlgili hissede gerçekleştirilen işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısının incelendiği aktarılan yazıda, Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Fotoğraf: İHA

HİSSELERİNİ TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE DEVRETTİ

Tutuklamaya sevk yazısında hisse fiyatındaki hareketlilik ve satışın gerçekleştirildiği tarih de ayrıntılı şekilde ele alındı.

Buna göre OZATD hissesindeki yükseliş Nisan 2026'da başladı. Hissenin düşüş eğilimi ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül 2026'dan bir gün öncesine, 16 Eylül 2026'ya kadar devam etti.

Kaya'nın OZATD hisselerini Nisan 2026'da aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği belirtildi. Sevk yazısında, hisselerin bu tarihte piyasada satılmadığı, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yoluyla devredildiği ve hisse bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı aktarıldı.

T+2 YERİNE T+0 YÖNTEMİYLE AYNI GÜN ÖDEME YAPILDI Sevk yazısındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de hisse satışında uygulanan takas yöntemi oldu.

OZATD hissesinin normalde T+2 pozisyonunda bulunduğu, yani satış işleminin ardından elde edilen tutarın iki iş günü süren takas sürecinin tamamlanmasıyla hesaba geçtiği belirtildi.

Ancak Kaya'ya ait hisselerin satışının T+0 pozisyonunda, virman yoluyla gerçekleştirildiği ve bakiyenin aynı gün hesaba geçtiği kaydedildi.

Virmanın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yapıldığı, aynı gün şirket tarafından Kaya'nın hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığı ifade edildi.

Yazıda, işlemin 16 Eylül 2026'da, fonların tasfiye kararından yalnızca bir gün önce gerçekleştirilmesine özellikle dikkat çekildi.

SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Savcılık, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde olmasını, ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yatırım miktarının yüksek olmasını ve hisse satışının zamanlamasını birlikte değerlendirdi.

Tutuklamaya sevk yazısında, bu hususlar dikkate alındığında Kaya'nın hissenin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı değerlendirmesine yer verildi.

KAÇMA VE DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ

Sevk yazısında, şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunduğu, bu aşamada uygulanacak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi.

Savcılık, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunu değerlendirdi.