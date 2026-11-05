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Sakarya'da zincirleme kaza! 4 polis yaralandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'da zincirleme kaza! 4 polis yaralandı

Sakarya'da sağanak yağış sonrası zincirleme kaza meydana geldi. Araçların birbirine girdiği kazaya, Emniyet Müdürlüğüne ait 5 ekip aracı, 1 kamyon ve 2 sivil araç karıştı. 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolunun Adapazarı-Bilecik istikametindeki Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'den Antalya'ya göreve giden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne ait 5 ekip aracı, 1 kamyon ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme kazada 4 polis hafif yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bilecik yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA'DA ZİNCİRLEME KAZA! GÖREVE GİDEN 4 POLİS MEMURU YARALANDI
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