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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da kritik kabul! Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da kritik kabul! Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2026 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulunmasının ardından diplomasi trafiğini sürdürdü. Başkan Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi İstanbul'da kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2026 etkinliğinde Gazze'de yaşananlar ve insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "En başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden hadiselere baktığımızda sistemin iflas bayrağını çektiğini görüyoruz. Milyonlarca insan açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi İstanbul'da kabul etti. (Foto: AA) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi İstanbul'da kabul etti. (Foto: AA)

DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2026 etkinliğindeki önemli açıklamalarının ardından diplomasi trafiğini sürdürdü. Başkan Erdoğan, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'yi İstanbul'da kabul etti.

KABULDE KİMLER YER ALDI?
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

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#Recep Tayyip Erdoğan #Ahmad Zahid Hamidi
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