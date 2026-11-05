Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul düzenlenen "Milli Enerji 2040 Lansmanı" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Enerjide bağımsız Türkiye olarak öne çıkıyoruz. 2040'ta enerjide bağımsız olacağız." dedi.

Türkiye'nin enerjide 2040 yol haritası belli oluyor. İstanbul'da gerçekleştirilen İstanbul düzenlenen "Millî Enerji 2040 Lansmanı" programında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, Milli Enerji 2040 Lansmanı'nda Türkiye'nin enerji alanındaki yeni yol haritasını açıkladı. Küresel krizlerin enerji politikalarını yeniden şekillendirdiğini belirten Bayraktar, yapay zekâ çağında enerji ve maden altyapısının stratejik öneminin daha da arttığını söyledi. Bayraktar, Türkiye ekonomisinin 2040'a kadar büyümeye devam edeceğini, buna paralel olarak enerji talebinin de yükseleceğini vurguladı.

Türkiye, enerji politikalarında yeni bir döneme hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Enerji 2040 Lansmanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem enerji arz güvenliğini güçlendirecek hem de iklim değişikliğiyle mücadeleyi destekleyecek kapsamlı bir yol haritası hazırladığını duyurdu.

Bayraktar, önümüzdeki dönemde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde Türkiye'nin enerji ve iklim alanındaki hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI

Bayraktar, Milli Enerji 2040 programının Türkiye'nin gelecek yıllardaki enerji stratejisinin temel çerçevesini oluşturacağını söyledi.

Enerji dünyasının büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, son yıllarda yaşanan küresel gelişmelerin ülkelerin enerji politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğunu ifade etti.

Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, ticaret savaşları, tarifeler ve bölgesel çatışmaların küresel enerji sisteminde önemli kırılmalara yol açtığını belirten Bayraktar, dünyanın sürekli krizlerin yaşandığı yeni bir döneme girdiğini söyledi.

"DÜNYA KUSURSUZ BİR FIRTINAYA TUTULMUŞ DURUMDA"

Bayraktar, son 6 yıllık dönemin küresel ekonomi ve enerji piyasaları açısından oldukça zorlu geçtiğini belirterek, krizlerin artık istisna olmaktan çıktığını dile getirdi.

Bakan Bayraktar, dünyanın adeta "kusursuz bir fırtınaya" tutulduğunu ifade ederek, bir kriz sona ermeden başka bir krizin başladığını söyledi.

Bu durumun mevcut enerji programlarının güncellenmesini zorunlu hale getirdiğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin de değişen şartlara göre yeni hedefler oluşturması gerektiğini kaydetti.

İKİ KRİTİK ALAN: MADEN VE ELEKTRİK

Bayraktar'a göre yapay zekâ çağında rekabetçi olabilmenin iki temel unsuru bulunuyor. Bunlardan ilkinin kritik madenler olduğunu belirten Bayraktar, yeni teknolojilerde öne çıkmak isteyen ülkelerin güçlü bir maden altyapısına sahip olması gerektiğini söyledi.

2040 HEDEFİ: ENERJİDE BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Bayraktar, 2030 hedefinin ardından 2040 için daha kapsamlı bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında 2040 yılında enerjide bağımsız bir Türkiye oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Bayraktar, enerji politikalarının bu hedef doğrultusunda şekillendirileceğini ifade etti.

Bayraktar, son 24 yılda Türkiye'nin enerji ve maden ithalatına yaklaşık 1,1 trilyon dolar ödediğini de açıkladı. Bu rakamın oldukça yüksek olduğunu belirten Bayraktar, söz konusu ithalatın büyük bölümünün büyüyen ekonominin enerji ihtiyacından kaynaklandığını söyledi.

5 TEMEL BAŞLIK ÜZERİNDEN YOL HARİTASI

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ulaşabilmesi için beş temel başlığa odaklandıklarını belirtti. Bu alanların Türkiye'nin cari açık sorununu azaltması, enerji arz güvenliğini güçlendirmesi ve dışa bağımlılığı düşürmesi açısından kritik önemde olduğunu söyledi. Bayraktar, ilk ve en önemli başlığın enerji verimliliği olduğunu vurguladı.

"EN UCUZ VE EN TEMİZ ENERJİ, TASARRUF EDİLEN ENERJİ"

Sanayiden ulaştırmaya, tarımdan binalara ve elektrik tüketimine kadar ekonominin bütün alanlarında enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini belirten Bayraktar, enerji verimliliğini birinci öncelik olarak tanımladı.

Bu konuda yalnızca kamunun değil, sanayicilerin ve vatandaşların da sorumluluk taşıdığını ifade eden Bayraktar, enerji verimliliğini "en temiz ve en ucuz enerji" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin daha önce 2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı hayata geçirdiğini hatırlatan Bayraktar, 2024-2030 dönemi için de ikinci programın devreye alındığını söyledi.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Bakan Bayraktar, 2024-2030 dönemindeki enerji verimliliği programı kapsamında kamu ve özel sektör toplamında 20 milyar dolarlık yatırım hedeflendiğini açıkladı.

2030 sonrası için ise çok daha iddialı yeni bir enerji verimliliği programı hazırlanacağını belirten Bayraktar, 2040'a kadar bu alandaki yatırımların artırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgesiyle kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu hedefinin de ortaya konulduğunu hatırlattı.

EVLERDE MANTOLAMADAN SANAYİYE YENİ DESTEKLER

Bayraktar, enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaşması için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini de söyledi. Evlerde mantolama gibi uygulamalardan sanayideki enerji verimliliği projelerine kadar birçok alanda vatandaşların ve şirketlerin finansmana daha kolay ulaşabilmesinin önemine dikkat çekti.

Aynı zamanda bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, bu konuda yalnızca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın değil, tüm kamu kurumlarının sorumluluk taşıdığını belirtti.

"TÜRKİYE ENERJİ SEPETİNE NÜKLEERİ EKLEMEK ZORUNDA"

Bayraktar'ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri de nükleer enerji oldu. Türkiye'nin enerji sepetine nükleer enerjiyi mutlaka dahil etmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, bunun yalnızca Türkiye için değil, iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi olan tüm ülkeler için gerekli olduğunu ifade etti.

Bayraktar, "Eğer dünya iklim değişikliğiyle mücadelede samimiyse, enerji sisteminde nükleer mutlaka olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEERDE KAPASİTE 3 KATINA ÇIKARILACAK

COP28 kapsamında birçok gelişmiş ülkenin 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarma hedefi ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin de bu ittifaka katıldığını söyledi.

Türkiye'nin nükleer enerji alanında önemli adımlar attığını belirten Bayraktar, önümüzdeki dönemde bu yatırımların daha da hızlanacağını ifade etti.

VERİ MERKEZLERİ VE YAPAY ZEKÂ İÇİN KESİNTİSİZ ENERJİ ŞART

Bayraktar, özellikle yapay zekâ teknolojileri ve veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kesintisiz, kaliteli ve temiz enerji ihtiyacının hızla arttığını söyledi.

Veri merkezlerinin çok yüksek miktarda elektrik tükettiğine dikkat çeken Bayraktar, bu yeni dönemde nükleer enerjinin vazgeçilmez kaynaklardan biri haline geleceğini ifade etti.

Milli Enerji 2040 programıyla Türkiye'nin bir yandan enerji ithalatını azaltması, diğer yandan elektrik üretimini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor.

Bayraktar'ın verdiği mesajlara göre 2030'a kadar dışa bağımlılığın yüzde 50'nin altına indirilmesi, 2040'a kadar ise Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefine yaklaşması planlanıyor.