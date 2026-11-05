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Ankara Ulus'ta dönüşüm başlıyor: Bakan Çiftçi yıkımları duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara Ulus'ta dönüşüm başlıyor: Bakan Çiftçi yıkımları duyurdu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi Ulus bölgesinde dönüşüm çalışmalarının başladığını açıkladı. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan bölgede mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve tarihi kimliğe zarar veren yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, bölgeye modern bir polisevi ve vilayetlerevi kazandırılmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'yı huzur ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Ulus'ta yeni bir dönemin başlatıldığını kaydeden Çiftçi, bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uygun olmayan, vatandaşların huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara müdahale edildiğini belirtti.

ULUS'TA MEVZUATA AYKIRI YAPILAR YIKILIYOR

Dönüşüm çalışmalarının kapsamına ilişkin bilgi veren Çiftçi, "Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TARİHİ MİRAS KÜLTÜR YOLU İLE BÜTÜNLEŞTİRİLECEK

Bölgenin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan mirasın gün yüzüne çıkarıldığını aktardı.

ULUS'A POLİSEVİ VE VİLAYETLEREVİ PLANLANIYOR

Ulus'un güvenliğini kalıcı hale getirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla bölgede yeni yatırımların planlandığını belirten Çiftçi, modern bir polisevi ve vilayetlerevi yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Çiftçi, tüm yatırımların kesintisiz bir Kültür Yolu güzergahıyla birleştirilerek Ankara'nın binlerce yıllık tarihinin dünya turizmine açılacağını belirtti. Ulus'un tarihi dokusuyla bütünleşen, güvenli ve başkente yakışır bir cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

#Ulus #Mustafa Çiftçi #İçişleri Bakanlığı #Ankara
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