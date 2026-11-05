İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi Ulus bölgesinde dönüşüm çalışmalarının başladığını açıkladı. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan bölgede mevzuata aykırı faaliyet gösteren ve tarihi kimliğe zarar veren yapıların yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Çiftçi, bölgeye modern bir polisevi ve vilayetlerevi kazandırılmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'yı huzur ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Ulus'ta yeni bir dönemin başlatıldığını kaydeden Çiftçi, bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uygun olmayan, vatandaşların huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara müdahale edildiğini belirtti.

ULUS'TA MEVZUATA AYKIRI YAPILAR YIKILIYOR

Dönüşüm çalışmalarının kapsamına ilişkin bilgi veren Çiftçi, "Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN MANEVİ MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ Ankara'mızı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalışıyoruz. Ankara'mızın kalbi, tarihin ve maneviyatın beşiği Ulus'ta yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz. Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan muazzam mirasımızı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkarıyoruz. Bölgenin asayişini ve huzurunu kalıcı olarak tesis etmek amacıyla Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla bütünleştirerek Ankara'nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus; tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak. Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. 🇹🇷 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 5, 2026

TARİHİ MİRAS KÜLTÜR YOLU İLE BÜTÜNLEŞTİRİLECEK

Bölgenin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan mirasın gün yüzüne çıkarıldığını aktardı.

ULUS'A POLİSEVİ VE VİLAYETLEREVİ PLANLANIYOR

Ulus'un güvenliğini kalıcı hale getirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla bölgede yeni yatırımların planlandığını belirten Çiftçi, modern bir polisevi ve vilayetlerevi yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Çiftçi, tüm yatırımların kesintisiz bir Kültür Yolu güzergahıyla birleştirilerek Ankara'nın binlerce yıllık tarihinin dünya turizmine açılacağını belirtti. Ulus'un tarihi dokusuyla bütünleşen, güvenli ve başkente yakışır bir cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.