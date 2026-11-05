Fon soruşturmasında gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün ifade işlemleri sona erdi. Fatma Betül Sayan Kaya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Kaya çifti ve Gönül'ün ifade işlemleri sona erdi.
Fatma Betül Sayan Kaya'ya "suç örgütüne üye olma" ve "SPK kanununa muhalefet"ten tutuklama istendi.
Fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, haklarında adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.