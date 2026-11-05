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Fon soruşturmasında gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ile 2 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ile 2 şüphelinin ifade işlemi tamamlandı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün ifade işlemleri sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

SERMAYE PİYASASI SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!

Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kaya çifti ve Gönül'ün ifade işlemleri sona erdi.

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