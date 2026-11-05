Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: 1 işçiden acı haber! Vali Gül A Haber'de açıkladı: Gerekli soruşturma başlatıldı
İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan kardeş işçilerden 1'i kurtarılırken diğerinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Konuya ilişkin Vali Gül, A Haber'de gerekli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla çalışma başlattı.
1 İŞÇİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
Toprak altında kalan işçilerden biri, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.
KURTARILMA ANLARI A HABER CANLI YAYININDA
Öte yandan işçinin kurtarılma anları ise A Haber canlı yayınına saniye saniye yansıdı.
DİĞER İŞÇİDEN ACI HABER GELDİ
Ekipler, göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda Muhittin Uzunoğlu'nun kardeşi Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Böylece 2 işçinin toprak altında kaldığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
VALİ GÜL A HABER'DE AÇIKLADI: GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valisi Davut Gül, son durumu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'a anlattı.
Bahçelievler'de yaşanan elim hadiseye dair acı bilançoyu ve son durumu aktaran İstanbul Valisi Davut Gül, "Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışması yapılan bir inşaatın temel kazısında çalışma yapılırken maalesef göçük olması neticesinde iki hemşehrimiz göçüğün altında kaldı, toprağın altında kaldı. Birisi yaralı olarak kurtarıldı, diğeri maalesef vefat etti, cansız bedeni çıkartıldı." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden vatandaş için taziyelerini ileten Vali Davut Gül, "Hemşehrimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 1960 doğumlu bir hemşehrimiz. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı " sözleriyle tahkikat sürecinin derhal devreye alındığını aktardı.