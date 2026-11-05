Böylece 2 işçinin toprak altında kaldığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

DİĞER İŞÇİDEN ACI HABER GELDİ Ekipler, göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.

1 İŞÇİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI Toprak altında kalan işçilerden biri, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vali Gül A Haber'de açıkladı: Gerekli soruşturma başlatıldı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

VALİ GÜL A HABER'DE AÇIKLADI: GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, son durumu A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'a anlattı.

Bahçelievler'de yaşanan elim hadiseye dair acı bilançoyu ve son durumu aktaran İstanbul Valisi Davut Gül, "Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışması yapılan bir inşaatın temel kazısında çalışma yapılırken maalesef göçük olması neticesinde iki hemşehrimiz göçüğün altında kaldı, toprağın altında kaldı. Birisi yaralı olarak kurtarıldı, diğeri maalesef vefat etti, cansız bedeni çıkartıldı." ifadelerini kullandı.



Hayatını kaybeden vatandaş için taziyelerini ileten Vali Davut Gül, "Hemşehrimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 1960 doğumlu bir hemşehrimiz. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı " sözleriyle tahkikat sürecinin derhal devreye alındığını aktardı.