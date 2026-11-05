Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliğinin sürdürdüğünü duyurdu. Aktürk, Türkiye-İran sınırındaki yasa dışı geçişe müdahale ettiği sırada Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olmasına ilişkin, "Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada terör örgütü PKK mensubu 6 kişinin daha teslim olduğunu bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Hakkari Yüksekova'da yasa dışı hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü ile Van Çaldıran'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Ayrıca Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içerisinde, 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, 1766 şahıs hududu geçemeden engellenmiş, böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı da 59 bin 621 olmuştur."

İKİLİ İLİŞKİLER

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, Türkiye'de icra edilen "Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İşbirliği Toplantısı" ile Portekiz'de düzenlenen "NATO Deniz Taarruz Kuvvetleri Forumu"nun bugün, Romanya'da gerçekleştirilen "NATO Tatbikat Programı Birleştirme Konferansı"nın ise yarın sona ereceğini ifade eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Muharip Hava Kuvveti Komutanımıza ziyaret gerçekleştirilmekte, yine bugün iki ülkenin harp okullarından sporcuların katılımıyla MSÜ Deniz Harp Okulumuzun ev sahipliğinde Karma Yüzme Müsabakası düzenlenecektir. Diğer yandan, 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olduğumuz dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın '8 Kasım Zafer Günü' ile '9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü şimdiden kutluyoruz. 31 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna Devlet Başkanı ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ve 2-4 Kasım tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarete refakat eden Sayın Bakanımız, bugün Katar Savunma Bakanı ile Hırvatistan Parlamento Başkanı'nı ağırlayacaktır."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda Estonya'da yerinden katılımla gerçekleştirilen "Crossed Swords" ve Konya'da icra edilen "Milli Anadolu Ankası Personel Kurtarma" tatbikatlarının yarın, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Tatbikatının ise 12 Kasım'da sona ereceğini söyleyen Aktürk, şu ifadeleri kullandı: "4-9 Kasım tarihleri arasında İskenderiye/Mısır'da TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateynimiz ve TCG Meltem hücumbotumuzun katılımıyla su üstü, denizaltı savunma, hava savunma ve su altı taarruz eğitimlerinin gerçekleştirildiği 'Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla 8 Kasım'da icra edilecek, intikal ve karakol görevindeki denizaltılara karşı hava, su üstü ve denizaltı unsurları arasında ileri seviyede koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Mavi Balina-2026 Tatbikatı' ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecektir."

Aktürk, tatbikatlar kapsamında, 7-26 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'daki "Poseidon" ve "NATO Tracia", Azerbaycan'daki "Sonsuzluk" ile yerinden katılımla düzenlenecek "NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol" tatbikatlarına iştirak edileceğini söyledi.

Türkiye liderliğindeki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Çok Uluslu Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı tarafından 9-22 Kasım tarihleri arasında koalisyonun "Koalicja 26.2 Tatbikatı"na İstanbul'daki karargahından katılım sağlanacağının bilgisini veren Aktürk, şunları kaydetti:

"'Mavi Balina-2026 Tatbikatı' kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarından İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Patino ve Blas De Lezo ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Aegean tarafından 7-13 Kasım tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ABD Deniz Kuvvetleri unsurları Mount Whitney ve Bulkeley tarafından Aksaz'a gerçekleştirilecek liman ziyaretleri kapsamında Donanma Komutanımız ile ABD 6'ncı Filo ve NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvetleri Komutanı (STRIKFORNATO) arasında görüşme yapılması planlanmaktadır. 30 Ekim'de, 3'üncü Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımız ile 2'nci Lojistik Destek Gemileri Komodorluğumuza Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şeref timsali olan sancaklar düzenlenen törenlerle tevdi edilmiştir. Bugün muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu, 10 Kasım'da 'Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla SOLOTÜRK tarafından Anıtkabir'de saygı uçuşu gerçekleştirilecektir. Mehteran Birlik Komutanlığımızca 'Uluslararası Arşiv ve Arşivcilik Sempozyumu' kapsamında 6 Kasım'da İstanbul'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandomuz tarafından 'Uluslararası Askeri Bandolar Festivali' kapsamında 7-8 Kasım'da Almanya'da konserler icra edilecek, Devlet Opera ve Balesi tarafından ise 7 Kasım'da Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığımızda 'Denizin Hikayesi' adlı müze konseri gerçekleştirilecektir."

ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Tuğamiral Aktürk, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır." dedi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, askeri öğrenci temin işlemlerinin planlamalara uygun şekilde devam ettiğini söyledi.

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile "Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini" başvurularının 23 Kasım'a kadar devam edeceği bilgisini verdi.

SORU-CEVAP

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye-İran sınırındaki yasa dışı geçişe müdahale ettiği sırada Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olmasına ilişkin, şunlar kaydedildi: "Türkiye-İran sınırındaki, Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Ekim'de yasa dışı geçişe müdahale esnasında İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit olmuştur. Olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış, 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

TÜRKİYE-IRAK SINIRINDAKİ FAALİYETLER

Bakanlık tarafından, Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliğinin sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Irak'ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Hudut güvenliğinin etkinlikle sağlanması, bölgenin terörden arındırılması huzur, refah ve istikrar ortamının sağlanması hedefi doğrultusunda komşumuz Irak'a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.