Başakşehir'de inşaat şantiyesinde göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul Başakşehir'de istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 1 işçi kurtarılırken, toprağın altında kalan Ferdi Yahşi'den acı haber geldi.
Olay, Başakşehir Şamlar Mahallesi'nde bulunan Zerafet Konakları inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alanda istinat duvarı yapımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük yaşandı. Kayan toprağın altında çalışan 2 işçiden 1'i kurtarılırken 1 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
ACI HABER GELDİ
Göçük altında kalan Ferdi Yahşi için yürütülen yoğun kurtarma çalışmalarından ise acı haber geldi. Ekiplerin ulaştığı talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
"ÖNCEDEN PLANLAMA YAPILMAMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"
İnşaat çalışmalarının her zaman yüksek risk taşıdığını A Haber'de belirten İş Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl, "İnşaat çalışmaları her zaman riskli işlerdendir. Dolayısıyla yapılması gereken işlerin önceden planlanması, bir risk değerlendirmesi yapılması ve ona göre önlemler alındıktan sonra işe başlanması gerekiyor. Burada muhtemelen göçük olabileceği hesaplanmadığı için önceden planlama yapılmadan yapılmış bir iş gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
ZEMİN ETÜDÜ VE İKSA ÇALIŞMASININ ÖNEMİ
Zemin yapısının ve destek çalışmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bingöl, "İnşaatlarda kazı çalışması yapılmadan önce bir zemin etüdü yapılır. Zemin etüdünün üstüne bir iksa çalışması, yani toprağın kaymaması için bir destek çalışması yapılır. Özellikle yağmurlu havalarda ve İstanbul gibi engebeli arazilerde kayma riski her zaman mevcuttur. Bu destek çalışması yapıldıktan sonra işçilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi gerekir. Tahmin ediyorum burada birtakım aksaklıklardan dolayı bu önlemler alınmamış ve bu göçük meydana gelmiş" sözleriyle ihmallere işaret etti.
İSTANBUL'UN ARAZİ YAPISINA DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul'un pek çok ilçesinde benzer risklerin bulunduğunu vurgulayan Nuri Bingöl, "Bizim binalarımızda giriş katıyla kot farkı çok büyük farklılıklar oluşturuyor. Şişli'de, Bahçelievler'de, Kadıköy'ün birçok yerinde durum böyle. Dolayısıyla inşaat çalışmaları, özellikle İstanbul gibi yerlerde çok daha dikkatli yapılması gerekir. Kepçenin çalıştığı, derin toprak alınan yerlerde insanı o çukura indirmek büyük risk taşır. Muhtemelen başlarında bir iş güvenliği uzmanı veya sorumlu bir amir yoktu ya da bir ihmal söz konusu oldu" dedi.
"KAZA 'GELİYORUM' DİYOR"
Görüntülerdeki toprak yapısının tehlikeyi önceden haber verdiğini belirten Bingöl, "Kaza geliyorum demez diye ironik bir laf vardır ama aslında kaza geliyorum der, size işaret verir. Burada işaretler verilmiş ama herhalde kimse ders çıkarmamış. Görüntülere bakarsanız toprağın çok gevşek ve yığın halinde olduğu belli. Muhtemelen başka bir inşaat hafriyatı da oraya yığılmış olabilir. Gevşek toprağın çöktüğü görüntüden çok net anlaşılıyor" ifadelerini kullanarak iş güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.