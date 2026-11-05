Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak dereye düşen çocuk, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Özerli Mahallesi'nde sel sularına kapılarak dereye düşen çocuk, ekiplerin arama çalışmaları sonucu olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Dörtyol ilçesinde sele yol açtı. Özerli Mahallesi'nde sel sularına kapılan çocuk dereye düştü.

İhbar üzerine Özerli Deresi'nde arama çalışması başlatan ekipler, çocuğu olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, çocuğa olay yerinde kalp masajı yaptı. Ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çocuk, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.