İstanbul’da altın kitap operasyonu! İstihbarata takıldılar: Tam 38 sayfa
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İstanbul’da tarihî eser satmak için müşteri aradıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarmanın iki adrese düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen iki kitap, bir muhafaza, bir belge, bir ikona ve beş sikke ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasında, yasa dışı yollarla temin ettikleri değerlendirilen tarihî eserleri satmak için İstanbul'da müşteri arayan şüphelileri tespit etti. Ekiplerin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, deri üzerine altın harflerle İbranice yazılar bulunan 38 sayfalık bir kitap ile deri kaplı 32 papirüs sayfasından oluşan dinî motifli bir kitap ele geçirildi. Ekipler ayrıca üzerinde Meryem Ana ve Hz. İsa motifleri bulunan altın yazmalı bir muhafaza, deri üzerine İbranice yazılmış bir belge, bir metal ikona ve beş sikke buldu.