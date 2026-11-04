İstanbul’da altın kitap operasyonu! İstihbarata takıldılar: Tam 38 sayfa

İstanbul’da tarihî eser satmak için müşteri aradıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarmanın iki adrese düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen iki kitap, bir muhafaza, bir belge, bir ikona ve beş sikke ele geçirildi.