Aydın’da tarihi eser operasyonu: 157 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi
Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 157 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ele geçirildi. Aramalarda dedektör, altın arama aparatları ve ruhsatsız av tüfekleri de bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 157 sikke, 3 figürin, 5 sütun parçası, üzerinde Roma yazısı bulunan demir parçası, damga mühür, 25 süs eşyası, aplik ve taş yontma aleti ele geçirildi.
DEDEKTÖR VE RUHSATSIZ TÜFEKLER DE BULUNDU
Aramalarda ayrıca 2 altın arama aparatı, dedektör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 125 av fişeği ve USB bellek bulundu.
Ele geçirilen ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler incelemeye alındı.
İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Operasyonda gözaltına alınan O.Ç. (41) ve M.O. (51) hakkında adli soruşturma başlatıldı.