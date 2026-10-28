Aydın’da tarihi eser operasyonu: 157 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 157 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ele geçirildi. Aramalarda dedektör, altın arama aparatları ve ruhsatsız av tüfekleri de bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.