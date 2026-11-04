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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! Mahsur kalanlar kurtarıldı

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İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü! Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Beşiktaş Etiler'de bir inşaat alanının yanındaki binanın giriş kısmındaki istinat duvarı çöktü. 4 katlı binanın girişindeki merdivenler de çökerken içeride mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Beşiktaş ilçesinin Etiler semtinde saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanının bitişiğinde bulunan binanın giriş kısmındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

BEŞİKTAŞ'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ! BİNADA MAHSUR KALANLAR İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI

Duvar inşaat alanına doğru çökerken binanın merdivenleri de kullanılamaz hâle geldi. Bölgede büyük panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. 4 katlı binanın giriş merdivenleri de çökünce bina içerisinde bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Belediye ekipleri binada çalışma başlattı.

"YAN APARTMAN YIKILDI SANDIK"

Bina içerisinde bulunan ve itfaiye tarafından çıkarılan Emre Kunt, "Binada bodrum katta oturuyorum. Saat 10.45'te binadan çıkacaktık. Merdivendeydik. Büyük bir yıkım sesi geldi. Biz yan apartman yıkıldı sandık. Bulunduğumuz yer yıkılmadığı için öyle düşündük. Çıktık ki kapının önü yıkılmış. Binada mahsur kaldık. Eşimle ikimizi itfaiye çıkardı. Binada başka kimse yoktu. Allah'tan bina çökmedi. Hasar tespiti yapılıyor." dedi.

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#İstanbul #Beşiktaş
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