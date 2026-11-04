"Bu çetenin tüm fertleri idam edilmeli!" Yakınlarının feryadı yürekleri yaktı

Sabah Gazetesi'nden Semih Kara'nın haberine göre, Almanya'da yaşayan 44 yaşındaki kardeşinde 6 yıl önce beyin tümörü çıktığını söyleyen ve Almanya'da gördüğü kemoterapi tedavisinin yarıda kesilmesinden sonra kardeşini Türkiye'ye getirdiklerini belirten Koç, "Kardeşimde 4'üncü evre beyin tümörü var. Vücudunun sol tarafında his yok. 1 senedir geceli gündüzlü ben bakıyorum. Tedavi masraflarını devletimiz karşılıyor. Hasta bakımının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Onun neler yaşadığını da görüyorum. Kendi başına işini yapamıyor. Kısmi hafıza kaybı yaşıyor." diye konuştu.

Kanser hastalarının yakınları, para uğruna hastaların hayatıyla oynayan ve yaklaşık 650 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan şebekeye çok sert tepki gösterdi. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası kardeşini bekleyen Mehmet Koç (54), vicdansızlara veryansın etti.

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarını yeniden piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraf: AA)

Koç, "Yaptıkları adiliktir, adilik üstüne şerefsizliktir. İnsanların canıyla oynuyorlar. Zamanında Yenidoğan Çetesi vardı, onlar da bebekleri öldürmüşlerdi. Her yerde varlar. Maalesef olan hastaya, garibana, fakir fukaraya oluyor." sözleriyle tepki gösterdi.

Babası kanser hastası olan Hatice Kübra Arslan (24) ise "Çok şükür hastalığını atlattı. Şimdi iğne vuruluyor, onu bekliyorum. İnsanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Onlar bir umut tedavi almak için bekliyor. Zaten ihtiyaçları var, üstüne bir de onlar zarar veriyor. İnşallah en ağır cezayı alırlar." diye konuştu.

"DAHA NEREYE KADAR DÜŞECEKSİNİZ?"

Vicdansızlar hakkında sosyal medyada da kanser hastası yakınları tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

Furkan Güler: "Kanser hastalarından ne istediniz? Daha nereye kadar düşeceksiniz?"

Mehmet Yıldırım: "Bunu yapanlar her şeyi yapar. O yüzden en ağır ceza neyse onunla yargılanmalılar. Basit bir dolandırıcılık olayı değil bu!"

Ayşe Şenel: "İnşallah aynı hastalıktan sınanırsınız!"

Halil Hakan Karakoca: "Bu çetenin tüm fertleri idam edilmeli!"

Kübra Tosun: "Failler ilaç laboratuvarında denek olarak kullanılmalı."