Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alacak serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle üst üste uyarılarda bulundu. Yurt genelinde kuvvetli sağanak, fırtına ve hortum riski alarmı verilirken, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ile kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün ve önümüzdeki hafta ortasına kadar serin ve yağışlı hava etkili olacak. MGM, ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları peş peşe uyardı.
O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana'nın doğusu, Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana'nın doğusu, Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilinecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke geneli bugün itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklığın önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde don ve buzlanma görülebilir. Yine iç kesimlerde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.