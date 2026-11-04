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Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelini etkisi altına alacak serin ve yağışlı hava dalgası nedeniyle üst üste uyarılarda bulundu. Yurt genelinde kuvvetli sağanak, fırtına ve hortum riski alarmı verilirken, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ile kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün ve önümüzdeki hafta ortasına kadar serin ve yağışlı hava etkili olacak. MGM, ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları peş peşe uyardı.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana'nın doğusu, Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 1

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hatay çevreleri ile Kırklareli, Çanakkale ve Adana'nın doğusu, Gaziantep'in batısında kuvvetli, Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilinecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke geneli bugün itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklığın önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde don ve buzlanma görülebilir. Yine iç kesimlerde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı ve turuncu kodlu alarmMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı ve turuncu kodlu alarm

23 İLE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 ile sarı ve turuncu kodlu alarmla uyardı. İşte o iller:

  • Turuncu Uyarılı İller: Hatay, Osmaniye

  • Sarı Uyarılı İller: Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ile Tekirdağ çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

  • BURSA 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ÇANAKKALE 14°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • İSTANBUL 17°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • KIRKLARELİ 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 4

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MANİSA 19°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MUĞLA 17°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • UŞAK 15°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 5

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Adana doğusunda kuvvetli; Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

  • ADANA 23°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANTALYA 23°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • BURDUR 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • HATAY 21°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli; kuzeyi ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

  • ANKARA 16°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR 16°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

  • KONYA 19°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

  • NEVŞEHİR 17°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • DÜZCE 17°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • KASTAMONU 16°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ZONGULDAK 16°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • RİZE 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • SAMSUN 19°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • TRABZON 19°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

  • ERZURUM 12°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • KARS 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • MALATYA 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • VAN 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Gaziantep'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • DİYARBAKIR 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • MARDİN 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİİRT 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ŞANLIURFA 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sonbahar bitti kış kapıda: Meteoroloji'den kar ve şiddetli sağanak alarmı! O illerde yaşayanlar dikkat - 11

#Meteoroloji
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