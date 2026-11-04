AK Parti kaynakları tarihi duyurdu! Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşı düzenlemesine çevrilmişken yeni gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ocak 2027 için mevcut artışlara ilave iyileştirmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandığı emekli maaşı düzenlemesi için tarih netleşmeye başladı. AK Parti kaynakları, merakla beklenen düzenlemenin 27 Kasım'da sona erecek bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM gündemine taşınacağını bildirdi.
Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti kaynaklarından dikkat çeken açıklamalar geldi.
Kaynaklar 27 Kasım'da bütçe görüşmelerinin sona ermesinden sonra düzenlemenin görüşülmeye başlanacağını söyledi.
AK Parti kaynakları, "Bütçe görüşmeleri bitince TBMM gündemine gelecek" ifadelerine yer verdi.
"MEVCUT YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRMELERİ DE İÇEREN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine dün başlanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.