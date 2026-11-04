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Deprem konutlarında peşin ödeme fırsatı! Bakan Çiftçi açıkladı: Evlerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara sağlanan ödeme kolaylıklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla peşin ödemelerde konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak.

Deprem konutlarında peşin ödeme fırsatı! Bakan Çiftçi açıkladı: Evlerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim 1

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir ailenin yuvasında huzurla yaşamasının, bir esnafın alın teriyle kazancını sürdürmesinin ve geleceğe güvenle bakabilmesinin kendileri için her şeyden kıymetli olduğunu belirtti.

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU! DEPREM KONUTLARINDA YÜZDE 74 İNDİRİM FIRSATI

Deprem konutlarında peşin ödeme fırsatı! Bakan Çiftçi açıkladı: Evlerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim 2

DEPREM KONUTLARINDA PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 74 İNDİRİM
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara önemli ödeme kolaylıkları sağlandığını ifade eden Bakan Çiftçi, borçlandırma sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Deprem konutlarında peşin ödeme fırsatı! Bakan Çiftçi açıkladı: Evlerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim 3

Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim uygulanacağını bildirdi.

Deprem konutlarında peşin ödeme fırsatı! Bakan Çiftçi açıkladı: Evlerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim 4

TAKSİTLİ ÖDEMELERDE 2 YIL ÖDEMESİZ 18 YIL VADE
Bakan Çiftçi, taksitli ödemelerde de vatandaşlara kolaylık sağlandığını belirtti.

Çiftçi, konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ödeme imkanının sunulduğunu açıkladı.

Deprem konutlarında peşin ödeme fırsatı! Bakan Çiftçi açıkladı: Evlerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim 5

"VATANDAŞIMIZIN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK ESASTIR"
Vatandaşların yanında olmanın önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır."

Deprem konutlarında peşin ödeme fırsatı! Bakan Çiftçi açıkladı: Evlerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim 6

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE AFAD ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı olarak milletin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Çiftçi, sağlanan ödeme kolaylıklarının tüm hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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