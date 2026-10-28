Bakan Gürlek, NSosyal hesabından "Siber dolandırıcılarla devletimizin bütün imkanlarıyla mücadele edeceğiz" başlığıyla yaptığı açıklamada, Bakan Çiftçi ile bir araya gelerek DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıkları, mevzuat çalışmalarını ve iki bakanlık arasındaki işbirliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıkları ve mevzuat çalışmalarını değerlendirdi.

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, DOLUNAY Projesi için bir araya geldi | Fotoğraf: AA

Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanması kadar suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılması, mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırmaktadır. DOLUNAY Projesi ile yapay zeka destekli analizler sayesinde şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, MASAK ve bankacılık sistemimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz."

"DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Suç gelirlerinin takibini ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasını hızlandırarak adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Gürlek, güçlü işbirliği için Bakan Çiftçi'ye teşekkür etti.

Bakan Gürlek, "Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız. Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.