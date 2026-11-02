Metro hattının test sürüşünü geçtiğimiz günlerde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleştiren CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan için harekete geçildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın cuma günü İstanbul'a giderek Aslan'la kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın 30 Ekim'de yeni metro hattının test sürüşünü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleştirmesi, muhalefeti bir kez daha karıştırdı. Aslan'ın Özel ile samimi görüntüleri sonrası CHP'de bir kez daha "ihraç" sesleri yükselmeye başladı. Buna karşın CHP'li kurmaylar, Nuri Aslan'ın partiden ihracının şu an gündemde olmadığını ısrarla vurguluyor.

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, CHP'nin bu hafta Nuri Aslan ile özel bir görüşme gerçekleştirerek yaşanan program krizine ilişkin sözlü izahat isteyeceği de öğrenildi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın cuma gününden itibaren yerel yönetimlerle istişareler yürütmek için İstanbul'da olacağı, 3 günlük program kapsamında Nuri Aslan ile de kritik bir toplantı yapılacağı bildirildi.

MASADA NELER VAR?

Söz konusu görüşmede ortaya çıkan rahatsızlığın özellikle vurgulanması ve tekrarlanmaması yönünde uyarıların yapılması bekleniyor. Nuri Aslan'ın CHP ile ilişkisinin netleştirilmesi ve yeni dönemin sağlam bir zemin üzerine oturtulması da amaçlanıyor.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içerisinde olan isimler için disiplin sürecini işletmekte tereddüt etmeyeceklerini geçmişte birçok kez vurgulamıştı. Buna karşın CHP yönetimi, İstanbul'daki hassas dengeleri gözeterek Nuri Aslan konusunda daha temkinli ve yapıcı bir strateji izliyor.