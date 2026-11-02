İETT ve metrobüslerde skandallar zinciri! Uzman isim İBB'yi uyardı: "Bu yapıldıysa durum çok vahim"

İstanbul'da İETT otobüsleri ve metrobüslerde meydana gelen kazalar ile teknik arızalar, toplu ulaşım araçlarının güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. A Haber canlı yayınında konuşan Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, bazı araçların 2 milyon kilometreye ulaştığını belirterek bakım süreçleri ve teknik arızaların oluşturabileceği riskler konusunda uyarılarda bulundu. Sayıştay raporlarında yer aldığı öne sürülen bakım ve parça değişimi iddialarını da değerlendiren Ilıcalı, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) mevcut araçların gözden geçirilmesi ve yeni güvenlik sistemlerinin uygulanması çağrısı yaptı.

Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber'de İETT ve metrobüslerde yaşanan kazalara dikkat çekerek araçların bakım ve güvenlik durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)

"BU OTOBÜSLER 2 MİLYON KİLOMETREYİ DOLDURMUŞ DURUMDA"

İstanbul'da toplu ulaşımın büyük bölümünün İETT tarafından sağlandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, metrobüs hattında günlük yaklaşık 900 bin yolcu taşındığına dikkat çekti.

Araçların yüksek kilometrelere ulaşmasının güvenlik açısından önemli riskler oluşturabileceğini hatırlatan Ilıcalı, "Bir günde İstanbul'da taşınan 9 milyon yolcunun neredeyse yarısını İETT taşıyor. Metrobüs ise tek başına günde 900 bin yolcu taşıyor. Ben bu araçları inceliyorum, verileri İETT'den alıyorum. Bu otobüsler yaşlanmış ve en önemlisi 2 milyon kilometreyi doldurmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Araçların kullanım süresi arttıkça teknik arıza risklerinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, özellikle yangın ve fren sistemlerine ilişkin tehlikelere işaret etti.

Ilıcalı, "Siz bir günde 900 bin yolcu taşıdığınız bir sistemde, 2 milyon kilometrelik araçlarla ve sadece sürücü marifetiyle bu yükü taşırsanız bu kazalar engellenemez. Bu kilometreler dolunca araçlarda bir yanma riski var, iki fren boşalma riski var. Zaten kazalar da genelde bunlardan meydana geliyor" şeklinde konuştu.

"ARAÇLARIN HİZMET ÖMRÜ VE PERİYODİK BAKIMLARI SORGULANMALI"

Araçların hizmet ömrünü tamamlayıp tamamlamadığının teknik incelemelerle belirlenmesi gerektiğini aktaran Ilıcalı, "Bu 2 milyon kilometreyi dolduran bir otobüsü binaya benzetelim: Performansı belli bir seviyenin altına düşmüşse hizmet ömrünü doldurmuştur. Bu araçların 10 bin, 20 bin gibi periyodik bakımları var. Kuruma sorduğumuzda 'Yapıyoruz' diyorlar ama ortadaki tablo ortada" dedi.

Trafik kazalarında sürücü hatalarının önemli bir paya sahip olduğunu belirten Ilıcalı, metrobüs gibi yoğun kullanılan sistemlerde güvenliğin yalnızca sürücünün kontrolüne bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Ilıcalı, "Sürücünün yüzde 90 hata yaptığı bir yerde, metrobüs gibi günde 900 bin kişi taşıyan bir sistemi nasıl sadece sürücünün inisiyatifine bırakırsınız?" diyerek teknolojik güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

"ASELSAN İLE HAZIRLADIĞIMIZ OTONOM PROJESİ BEKLETİLİYOR"

Kazaların önlenmesi amacıyla daha önce hazırlanan projelere de değinen Ilıcalı, İETT Genel Müdürlüğü ile ASELSAN'ın teknoloji şirketini bir araya getirdiklerini ve üniversite olarak çalışmanın koordinasyonunu üstlendiklerini anlattı.

Sürücü hatalarına karşı otomatik frenleme imkanı sunan kısmi otonom sistemin hazırlandığını ancak uygulamaya alınmadığını belirten Ilıcalı, "İETT Genel Müdürlüğü ile ASELSAN'ın teknoloji şirketini bir araya getirdim. Üniversite olarak koordinasyonu sağladık ve sistemi kısmi otonom hale getirecek projeyi hazırladık. Sistem nasıl çalışıyor? Sürücü hata yaptığında sadece uyarı vermekle kalmıyor, fren gerektiği anda kendisi otomatik frene geçiyor. Proje hazırlandı ama bekletiliyor, uygulamaya geçirilmiyor" ifadelerini kullandı.

"LASTİK TEKERLEKLİ OTONOM METRO PROJESİNİ SUNDUK"

Metrobüs hattının modernizasyonu için farklı bir ulaşım modeli önerdiklerini belirten Ilıcalı, lastik tekerlekli otonom metro sisteminin İstanbul'da uygulanabileceğini savundu.

Ilıcalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Güney Kore'de icat edilmiş, dünyanın her yerinde çalışan lastik tekerlekli metro projesini sunduk. Tamamen elektrikli, emisyonu sıfır, kaza riski sıfır. Bekle bekle maalesef hayata geçirilmedi" dedi.

Söz konusu projenin daha önce sunulduğunu ancak hayata geçirilmediğini belirten Ilıcalı, metrobüs hattında teknolojik dönüşümün geciktirilmemesi gerektiğini ifade etti.

SAYIŞTAY RAPORLARINDAKİ BAKIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ

A Haber canlı yayınında İETT araçlarının bakım süreçlerine ilişkin iddialar da ele alındı. Sayıştay raporlarında yer aldığı belirtilen usulsüz bakım ve araçlar arasında parça değişimi iddialarına değinen Ilıcalı, bu tür uygulamaların doğrulanması halinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Ilıcalı, "Bir aracın parçasını söküp diğer araca takmak gibi uygulamalar yapılmışsa ve bu ispatlanmışsa bu çok vahim bir durumdur. Sayıştay raporunda bu ifadeler yer alıyorsa doğrudan gereğinin yapılması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.