Kaza, saat 19.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 HO 1288 plakalı İETT otobüsü, park halindeki 34 KV 6485 plakalı çekiciye çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirlendi.