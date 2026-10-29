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Bağcılar'da İETT otobüsü çekiciye çarptı: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bağcılar'da İETT otobüsü çekiciye çarptı: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Bağcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki çekiciye çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, caddede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 HO 1288 plakalı İETT otobüsü, park halindeki 34 KV 6485 plakalı çekiciye çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirlendi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Matbaacılar Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüs ve çekicinin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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