Sefaköy’deki metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferler aksadı

İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy Metrobüs Durağı'na yanaşan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kısa süreli aksayan seferler aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Sefaköy Metrobüs Durağı'nda yangın paniği yaşandı. Saat 15.15 sıralarında yolcu almak için durağa yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

ŞOFÖR KAPILARI AÇARAK YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Dumanları fark eden metrobüs şoförü, kapıları açarak araçtaki yolcuların hızla tahliye edilmesini sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

METROBÜS SEFERLERİ KISA SÜRE AKSADI

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olay nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli sefer aksaması yaşandı. Yangının meydana geldiği aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.