Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Fransa vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37), Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8), Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir'in (29) ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kapadokya'daki faciadan 15 gün önce çekilen fotoğraf ortaya çıktı. İhmali gözler önüne seren çatlak dikkat çekti. (Fotoğraf: İHA)

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Sabah Gazetesi'nden Şule Tozcan'ın haberine göre, yapıdaki çatlağın dışarıdan fark edilebilecek durumda olması ise olayın önlenebilir olduğunu ve ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

"HİÇBİR CAYDIRICILIĞI OLMAYAN BİR ÖNLEM"

14 Ekim'de ailesiyle birlikte Kapadokya tatiline giden Alihan Morçöl (32), bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge çünkü otopark kısmı. Müzeye girmek için o bölgeden mecburen geçmek zorundasınız. Yapıdaki çatlağı fark ettik ama tabii böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem. İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık, belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır. Korkunç bir olay. Çok üzüldük, hepimizin başına gelebilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin." diye konuştu.