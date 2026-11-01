Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! İhmalin kanıtı ortaya çıktı
Kapadokya'nın Göreme beldesindeki Peribacaları'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı faciadan 15 gün önce bir ziyaretçi tarafından çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Yıkılan yapının üzerindeki belirgin çatlağa rağmen bölgede alınan tek güvenlik önleminin beyaz bir ipten ibaret olduğu anlaşıldı.
Nevşehir'in önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin otopark bölümünde 29 Ekim'de meydana gelen feci olayda, son günlerde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle aşınan bir peribacasından kaya parçaları koptu. Bölgede bulunan çok sayıda kişi koparak aşağı yuvarlanan kayaların altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Fransa vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37), Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak kurtarılan Fransız uyruklu aileden Nael Mgattaf (8), Mhemed Mgattaf (38), Isaac Ismael Mgattaf (3) ile Önder Demir (32) ve Gül Demir'in (29) ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Sabah Gazetesi'nden Şule Tozcan'ın haberine göre, yapıdaki çatlağın dışarıdan fark edilebilecek durumda olması ise olayın önlenebilir olduğunu ve ihmaller zincirini gözler önüne serdi.
"HİÇBİR CAYDIRICILIĞI OLMAYAN BİR ÖNLEM"
14 Ekim'de ailesiyle birlikte Kapadokya tatiline giden Alihan Morçöl (32), bölgedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge çünkü otopark kısmı. Müzeye girmek için o bölgeden mecburen geçmek zorundasınız. Yapıdaki çatlağı fark ettik ama tabii böyle bir facia yaşanacağı aklımıza gelmezdi. Yapının önünde sadece iki inşaat demirine bağlanmış beyaz bir ip vardı. Hiçbir caydırıcılığı olmayan bir önlem. İpin yanından geçip yıkılan yapının yanına rahatlıkla yaklaşabilirsiniz. Biz çok yukarıya çıkmadık, belki yukarıda daha hasarlı yapılar vardır. Korkunç bir olay. Çok üzüldük, hepimizin başına gelebilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
RİSKLİ BAŞKA YAPILAR DA VAR
Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli'nin yaklaşık 2 ay önce Kapadokya bölgesinde yıkılan peribacası yakınında çektiği video ise yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kaya oluşumlarının yapıları nedeniyle yağışlar ve rüzgârla zamanla zayıfladığını ve yıkılabileceğini söyleyen İçelli, "2 ay önce orada bir video çekmiştim, 'Burası kafamıza düşebilir.' diye. Bugün göçen yer gibi birçok yerin olduğunu tespit ettik. Bunları tespit edip doğaya uygun bir şekilde restore edebiliriz. Bir tehlike varsa bize diyor ki, 'Ben geliyorum.' Yeter ki onun dilinden anlayın." ifadelerini kullandı.