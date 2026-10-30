4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda
Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanağın ardından peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna'nın 5 Temmuz'da evlendikleri ortaya çıktı. Tatil için Göreme'ye giden ve henüz 4 aylık evli olan çift, Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kaya parçaları koptu. Yuvarlanan kayaların altında kalan gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna yaşamını yitirdi.
4 AY ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRMİŞLERDİ
Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak yağışın ardından peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna'nın acı hikayesi ortaya çıktı.
Eray Tuna'nın Geyve Medya'nın imtiyaz sahibi olduğu, eşi Begüm Tuna'nın ise muhasebecilik yaptığı öğrenildi. Tatil için Göreme'ye giden çiftin 5 Temmuz'da dünya evine girdiği ortaya çıktı. Çiftin nikahını Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın kıydığı belirtildi.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Hayatını kaybeden Eray ve Begüm Tuna için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Ali İnci, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
AYNI GÜN FARKLI MEZARLIKLARA DEFNEDİLDİLER
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrası gazeteci Eray Tuna'nın cenazesi Geyve Merkez Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Begüm Çetinkaya Tuna ise Sapanca Yanık Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.