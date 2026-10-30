Eray Tuna'nın Geyve Medya'nın imtiyaz sahibi olduğu, eşi Begüm Tuna'nın ise muhasebecilik yaptığı öğrenildi. Tatil için Göreme'ye giden çiftin 5 Temmuz'da dünya evine girdiği ortaya çıktı. Çiftin nikahını Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın kıydığı belirtildi.