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4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanağın ardından peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna'nın 5 Temmuz'da evlendikleri ortaya çıktı. Tatil için Göreme'ye giden ve henüz 4 aylık evli olan çift, Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda 1

Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Nevşehir’de peribacası çöktü NEVŞEHİR'DE PERİBACASI ÇÖKTÜ

Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kaya parçaları koptu. Yuvarlanan kayaların altında kalan gazeteci Eray Tuna ile eşi Begüm Tuna yaşamını yitirdi.

4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda 2

4 AY ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRMİŞLERDİ

Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak yağışın ardından peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna'nın acı hikayesi ortaya çıktı.

4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda 3

Eray Tuna'nın Geyve Medya'nın imtiyaz sahibi olduğu, eşi Begüm Tuna'nın ise muhasebecilik yaptığı öğrenildi. Tatil için Göreme'ye giden çiftin 5 Temmuz'da dünya evine girdiği ortaya çıktı. Çiftin nikahını Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın kıydığı belirtildi.

4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda 4

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Hayatını kaybeden Eray ve Begüm Tuna için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.


4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda 5

Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Ali İnci, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 aylık yarım kalan hikaye! Peribacası faciasında Tuna çiftine acı veda 6

AYNI GÜN FARKLI MEZARLIKLARA DEFNEDİLDİLER
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrası gazeteci Eray Tuna'nın cenazesi Geyve Merkez Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Begüm Çetinkaya Tuna ise Sapanca Yanık Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.

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