Olay yerinde çalışmaları takip eden Vali Kök, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Nevşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki Paşabağları Ören Yeri'nde gezintiye çıkan bir turist, fotoğraf çektirmek için çıktığı peribacasının yamacında mahsur kaldı.

Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti (Foto: AA)

"2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 5 KİŞİ YARALANMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise "Nevşehir'imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir.

İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.